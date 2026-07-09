迪士尼樂園3餐廳准狗入內　暫限導盲犬、輔助犬等　籲7天前交證明

食環署今日（9日）起准許狗進入獲批餐廳，其中，香港迪士尼樂園的皇室宴會廳上榜，迪士尼探索家度假酒店及迪士尼樂園度假區好萊塢酒店亦有餐廳獲批。



處除了具有服務用途動物，以往迪士尼樂園列明不可帶寵物進入，而今日以後，雖然迪士尼樂園有至少3處食肆是狗隻友善，但暫時只限完成訓練導盲犬、訓練中導盲犬及輔助犬入內。



園方今日公布，容許以上3類狗隻到訪而毋須額外為相關狗隻購買門票，但建議在到訪園區或酒店7天前，提供由漁護署發出的有效牌照，及由指定認可機構簽發的有效證明文件，經園方核實及電郵確認後，再於到訪當日攜同文件查驗。



香港迪士尼樂園皇室宴會廳以及迪士尼探索家度假酒店及迪士尼樂園度假區好萊塢酒店的餐廳獲批狗隻入內。（資料圖片）

訪客只可攜同由香港導盲犬協會等機構認證的犬隻到訪園區

香港迪士尼樂園在官網公布攜同犬隻到訪指引，列明訪客只可攜同由香港導盲犬協會、香港導盲犬服務中心等機構或其認可會員機構，所認證的犬隻到訪園區及酒店，而到訪園區時，已完成訓練的導盲犬要佩戴工作背帶作識別，而訓練中導盲犬則會穿著外套或背心。

已完成訓練導盲犬可進入樂園內所有餐飲地點

香港迪士尼樂園今日公布「犬隻」可進入地點的安排，在餐飲地點方面，已完成訓練的導盲犬可進入樂園內所有餐飲地點。

今日起訓練中導盲犬及輔助犬亦可進入樂園皇室宴會廳

至於由今日、即2026年7月9日起，訓練中導盲犬及輔助犬可進入樂園皇室宴會廳。香港迪士尼樂園指，於餐飲地點範圍內，「犬隻」必須全程繫上牽引帶，並須留在主人餐桌旁的地面位置或安置於主人餐桌旁的寵物袋或寵物車內。「犬隻」不得置於任何餐桌上或停留於椅子或長凳上，亦不得使用餐飲地點內提供的任何餐具。

有提供「犬隻」如廁區 主人須清理犬隻排泄物並將其密封丟棄垃圾桶

「犬隻」如廁區方面，香港迪士尼樂園於動畫藝術教室後台位置及皇室宴會廳後台位置提供「犬隻」如廁區，主人須清理犬隻排泄物，將其密封，並丟棄於垃圾桶，以保持如廁區清潔。

港迪士尼樂園的皇室宴會廳獲批准許狗隻進入。（香港迪士尼樂園網頁）

根據香港迪士尼樂園安排，如計劃攜同導盲犬、訓練中導盲犬及輔助犬到訪，建議旅客最少於到訪前7天聯絡賓客服務中心，並提供1．漁護署簽發的有效狗隻牌照及2.由Hong Kong Guide Dogs Association（香港導盲犬協會）或Hong Kong Seeing Eye Dog Services（香港導盲犬服務中心）或Assistance Dogs International (ADI)或Assistance Dogs International Europe (ADIE)或International Guide Dog Federation (IGDF)簽發的有效證明文件。

至到訪當日，須前往樂園正門的賓客服務中心窗口並出示所攜同「犬隻」的已核實文件，以及由樂園發出的確認電郵，以供查驗。