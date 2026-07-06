西九管理局聯乘泰國人氣偶像Butterbear　曼谷設裝置推廣香港藝文

西九文化區管理局今日（6日）起至本月12日，啟動在東南亞的首個大型推廣活動「WestK in Bangkok」。其中管理局與泰國人氣偶像 Butterbear 合作，於曼谷購物休閒中心暹羅百麗宮設置兩個「WestK x Butterbear」創意裝置，設沉浸式拍照打卡點和集章活動，宣傳西九品牌和藝文場地。



西九文化區管理局今日起至本月12日，與泰國人氣偶像 Butterbear 合作，於曼谷購物休閒中心暹羅百麗宮設置兩個「WestK x Butterbear」創意裝置。（西九文化區管理局）

西九於7月6至12日與泰國人氣偶像 Butterbear 展開跨界聯乘合作，於曼谷知名購物休閒中心暹羅百麗宮設置兩個「WestK x Butterbear」創意裝置，設有沉浸式拍照打卡點和集章活動，訪客可兌換限量版「WestK x Butterbear」聯乘紀念品。

管理局指，透過呈現 Butterbear 本月初在西九的藝文之旅，此次合作將帶領泰國觀眾探索西九精彩紛呈的文化內容，包括 M+、香港故宮文化博物館及戲曲中心等標誌性藝文場地，以及區內豐富多彩的表演藝術節目和充滿活力的文化生活體驗。

「WestK in Bangkok」的重點活動包括泰國旅遊業界午餐會，以及與商界領袖的交流晚宴。西九管理團隊將藉此機會介紹西九的各項精彩藝術文化活動和盛事、以及西九的整體規劃，包括區內的文化藝術設施、辦公室、住宅和酒店發展等。

管理局表示，西九自2022年與泰國各界建立了緊密聯繫，包括泰國皇室高級成員先後到訪西九，促進香港與泰國之間的文化交流。2025年，香港接待了超過56萬名泰國旅客，較前一年增長7.5%，而2026年，訪客人數亦持續上升。

西九文化區管理局董事局主席陳智思表示，希望透過「WestK in Bangkok」，展示西九文化區發展成為世界級國際文化交流平台和文化旅遊目的地的願景。管理局期望藉着在曼谷舉辦一系列活動，向泰國投資者展示西九文化區的商業機遇，邀請他們參與文化區的發展。