西九文化區流水梯變濯足池　管理局：如訪客違反附例　保安會介入

有網民今（3日）在社交平台發布短片，香港故宮博物館附近一條樓梯，有一名女子穿過扶手欄杆，直接站在流水梯洗腳，全程旁若無人。



西九文化區管理局表示，一直以開放、兼容和通達的原則營運藝術公園和區內其他公眾休憩用地，如遇有訪客違反《西九文化區（公眾休憩用地）附例》的行為，保安人員將介入處理。



香港故宮博物館附近一條樓梯，有一名女士穿過扶手欄杆，直接站在流水梯洗腳。（Threads截圖）

事主引起其他路人注視。（Threads截圖）

有網民在社交平台Threads上發布短片，在香港故宮博物館附近一條樓梯，有一名女子穿過扶手欄杆，直接站在流水梯洗腳。完事後，該名事主再回到樓梯處，穿上鞋子後離開，全程旁若無人。

該名網民留言「依家d（啲）香港人真係冇素質」引發討論，有人在帖文下留言反駁，認為事主並非香港人，「一睇到佢頂小紅帽就知道佢係大陸人啦！」、「老實講，香港人多數會嫌啲水唔知乾唔乾淨，唔會咁洗腳。」

有人在帖文下留言反駁，認為事主並非香港人。（Threads截圖）

西九文化區：一直以開放、兼容和通達原則營運休憩用地

西九文化區管理局回覆指，一直以開放、兼容和通達的原則營運藝術公園和區內其他公眾休憩用地，並鼓勵公眾在共享的公共空間內進行不同類型的活動。如遇有訪客妨礙他人或有違反《西九文化區（公眾休憩用地）附例》的行為，保安人員將介入處理。管理局會繼續採取適當措施，確保能夠為訪客提供一個安全及舒適的休憩環境。