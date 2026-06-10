西九文化區故宮、M+等7.1起增自助捐款機：鼓勵支持藝術發展

營運故宮文化博物館、M+博物館、戲曲中心的西九文化區管理局今日（10日）宣布，會在7月1日起進行公眾籌款，在各博物館及場地擺放超過10台自助捐款機，呼籲市民支持。西九指，籌款安排旨在「鼓勵市民和訪客支持西九推動文化藝術發展和培育人才的使命」。



西九文化區管理局宣布，會在7月1日起進行公眾籌款，在各博物館及場地擺放超過10台自助捐款機，呼籲市民支持。（資料圖片／林頌華攝）

馮程淑儀：與科技公司合作推出捐款機 讓公眾參與塑造西九願景

西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀在新聞稿表示，西九一直致力履行公共使命，透過多元化的藝文活動與節目，促進社區參與，豐富香港市民的文化生活，又指西九定期向弱勢社群派發免費門票，並拓展公眾參與藝術文化的渠道，每年受惠人次逾10萬。

她提到今次透過與科技公司合作，推出創新「自助捐款機」，旨在促進大眾對文化藝術的了解和支持，讓公眾參與塑造西九願景。

捐款機接受信用卡、八達通等各種電子支付 網站同樣接受捐款

捐款機分別設於M+、香港故宮文化博物館、自由空間、戲曲中心及藝術公園停車場，接受信用卡、八達通等各種電子支付。除了自助捐款機，公眾亦可透過西九文化區網站，向西九文化區基金會作網上捐款。西九指，籌得款項會分配至M+、香港故宮文化博物館、表演藝術處或管理局，以支持西九的工作。