七一交通優惠2026｜港鐵抽獎送7.1萬張免費單程車票　電車任搭3日

【七一優惠2026／公共交通／港鐵抽獎／電車免費】今年7月1日是香港回歸29周年，政府和社會各界將推出一系列特別優惠及活動，涵蓋公共交通、文化藝術及消閒、飲食及消費等範疇，與廣大市民一同歡度回歸。



公共交通方面，市民可於7月1至3日免費乘搭電車，港鐵7月1日將以抽獎形式送出71,000份本地單程車票，並推出機場快綫小童八達通、「學生身分」個人八達通及樂悠咭乘車優惠。此外，市民可於七月一日免費乘搭多條渡輪航線，其中部份渡輪航線會預先派發乘船券。七一交通優惠一文看清。



今年7月1日是香港回歸29周年，社會各界將推出優惠慶祝；圖為2025年七一回歸紀念日當日市面情況。（資料圖片/廖雁雄攝）

7月1日，港鐵以抽獎形式，送出7.1萬張電子車票。（資料圖片／林靄怡攝）

▼七一各界慶回歸活動、優惠一覽▼



七一交通優惠2026｜港鐵

．7月1日-經「MTR Mobile」應用程式抽獎送出71000份本地單程車程（機場快綫、高速鐵路、輕鐵、東鐵綫頭等、羅湖及落馬洲站車程、港鐵巴士及港鐵接駁巴士除外）

．7月1日至8月31日- 3至11歲小童憑小童八達通可免費乘搭機場快綫。

．7月1日至8月31日-學生憑「學生身分」個人八達通及60歲或以上香港居民憑樂悠咭可半價乘搭機場快綫，往返市區車站（香港、九龍或青衣站）及機場站（不包括博覽館站）。

．7月1日至8月31日-MTR Mobile 登記用戶於指定港鐵商場，單一消費滿港幣八百元，可獲贈港幣三百元電子優惠券，於下次購物時使用。



七一交通優惠2026｜電車

．7月1至3日-免費乘搭全線載客電車



與2025年七一回歸紀念日一樣，今年七一，電車亦一連3日免費任搭。（資料圖片/香港中國企業協會）

七一交通優惠2026｜新渡輪

．7月1日-派發200張「中環-長洲」航線乘船券（普通渡輪普通等級）、100張「中環-梅窩」航線乘船券及100張「北角-紅磡/九龍城」航線乘船券，於7月1日免費乘搭。



七一交通優惠2026｜富裕小輪有限公司

1. 派發1000張「中環-紅磡」航線乘船券及1 000張「北角-觀塘-啟德」航線乘船券於7月1日免費乘搭。

2. 7月1日生日的乘客可免費乘搭「屯門-東涌-沙螺灣-大澳」、「中環-紅磡」及「北角-觀塘-啟德」航線。

