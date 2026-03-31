「2026香港閱讀+」4月啟動　多場大型書展親子閱讀活動免費入場

為響應國家首個「全民閱讀活動周」，由香港出版總會主辦的「香港閱讀+」將於下月18至 26日在沙田新城市廣場舉行多項活動，包括香港出版專題展區、主舞台活動、親子閱讀區及工作坊等，所有活動均是免費入場或登記。



今年活動以「閱讀的N種理由——閱讀心旅」為策展主題，透過三大閱讀旅程分類及五大展區，帶領市民展開一場跨越文化、知識與創新的閱讀旅程。當中香港出版專題展區將會展出逾百本香港出版的精選書籍、得獎書籍、特色書及立體書，彰顯本地出版的創意成果與多元面貌。大會亦將於下月18至19日在新城市廣場一期三樓主舞台，舉行約15場境內外嘉賓及作家分享，與觀眾分享閱讀心得。

香港出版專題展區將會展出逾百本香港出版的精選書籍、得獎書籍、特色書及立體書，彰顯本地出版的創意成果與多元面貌。（「2026香港閱讀+」提供）

「流動漂書車」走訪港九新界的校園

今年的「香港閱讀+」亦會繼續走入社區，再度推出為期一個月的「流動漂書車」活動。漂書車將於4月1日至30日走訪港九新界的校園、屋苑及公共空間，推動「一書換一書」閱讀文化，讓市民可以分享自己喜愛的書籍。

政府把4月23日訂為「香港全民閱讀日」，屆時漂書車將特別停泊於沙田大會堂廣場及新城市廣場附近，與「共讀半小時」活動同步進行，市民可攜書共讀，共同營造全城閱讀的氛圍。漂書車詳細停泊時間表將於「香港閱讀+」官網公布。

香港出版總會會長暨「2026香港閱讀+」籌委會主席李家駒（中）表示，加入創新元素與跨城合作，期望透過多元化的活動，讓市民找到屬於自己的閱讀理由。 （「2026香港閱讀+」提供）

大會表示，今年的活動設計環環相扣，從文化交流到創新科技，從親子互動到出版精選，冀以不同形式展現閱讀的多元面貌。香港出版總會會長暨「2026香港閱讀+」籌委會主席李家駒表示，今年活動延續往年的成功經驗，並加入創新元素與跨城合作，期望透過多元化的活動，讓市民找到屬於自己的閱讀理由。