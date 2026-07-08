希愈生殖醫學中心調亂樣本　人工受孕林琳震驚︰第一件事檢視個仔

由前財政司司長梁錦松創立的新風天域醫療集團，旗下希愈生殖醫學中心發生事故。事源於今年5月，中心將人工受孕胚胎的活檢組織樣本，送往中大實驗室化驗，以檢測是否有不正常染色體，惟及後被發現有8個樣本不屬於原本的父母，懷疑被人為調亂；衞生署在事發近兩個月後，才接獲人類生殖科技管理局通報事故。



立法會議員林琳2023年以人工受孕的方式誕下兒子，她今早（8日）在電台節目表示感到震驚，昨日（7日）得知事件後立即檢視兒子是否親生，相信事件必定會動搖正考慮接受人工受孕的夫婦，建議相關中心日後採用「雙重保險式監管」處理樣本。她說︰「所有做過人工受孕嘅家長，人生之中最驚最驚就係畀人調亂咗。」



涉事的「希愈生殖醫學中心」。（資料圖片／林振華攝）

涉事的「希愈生殖醫學中心」。（資料圖片／林振華攝）

人類生殖科技管理局昨日（7日）公布，新風天域醫療集團旗下的希愈生殖醫學中心，將人工受孕胚胎的活檢組織樣本送往中大實驗室化驗後，被發現當中8個樣本不屬於原本的父母，懷疑被人為調亂。不過管理局經調查後，暫時未發現中心的程序上出錯。

立法會議員林琳︰人生之中最驚最驚就係俾人調亂咗

民建聯立法會議員林琳2023年曾以人工受孕的方式誕下兒子，她今早分別在電台節目《千禧年代》及《在晴朗的一天出發》表示，對事件感到震驚，慶幸自己及朋友並非在希愈生殖醫學中心接受人工受孕。

好震驚呀，第一件事係檢視返自己個仔先。我頭先仲做另外一個節目，中間有幾個朋友都打過嚟話第一時間睇自己個仔。 立法會議員林琳

因為好驚係咪會唔會畀人調亂咗自己個仔女，所有做過人工受孕嘅家長，人生之中最驚最驚就係畀人調亂咗。 立法會議員林琳

立法會議員林琳認為人類生殖科技管理局的處理妥當。（資料圖片）

胚胎成份樣本重要性高於實驗室樣本 倡採用雙重保險式監管

林琳又指，雖然當局稱並未發現中心的程序上出錯，惟目前不知道具體的整體流程，無法得知是否涉及人為問題。她認為任何重大事件通常由最少兩個人處理，即分別由主管級及操作人員雙重核實。因此，若發現事件中任何第三方能夠違規操作，便必須修補漏洞，建議採用「雙重保險式監管」。

始終唔係送實驗室樣本，係胚胎成份樣本，整體重要性同大便樣本爭好遠，所以我覺得係要有雙重保險式監管。 立法會議員林琳

希愈生殖醫學中心2023年開幕，前財政司司長梁錦松（左三）亦有出席。（網頁相片）

料事件是非常特別的單一事件 不擔心影響醫療信心

人類生殖科技管理局已即時停止該中心14項服務，只保留3項儲存性質的服務，並要求中心為客戶提供免費胚胎植入前遺傳學檢測、免費親子關係測試及免費輔導。

林琳認為管理局的處理妥當，避免影響父母儲存胚胎情況，但相信事件必定會動搖正考慮接受人工受孕的夫婦。不過，她強調今次事件是非常特別的單一事件，只涉及單一機構，加上香港醫療的專業性本來已值得讚賞，因此不擔心事件影響醫療信心，惟當局須查明真相及完善監管制度。