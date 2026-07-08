希愈生殖調亂樣本｜僅最貴16.8萬試管嬰套餐包篩檢　預防誕唐氏嬰

由前財政司司長梁錦松創立的新風天域醫療集團，旗下希愈生殖醫學中心發生事故。事源於今年5月，兩對接受試管嬰兒及「植入前遺傳學診斷」（PGT）服務的夫婦，其人工受孕胚胎的活檢組織樣本，由中心送往中大實驗室化驗，其後發現有8個樣本不屬於原本的父母，懷疑被人為調亂，衞生署在事發近兩個月後，才接獲人類生殖科技管理局通報事故。



根據中心的網頁，PGT俗稱「第三代試管嬰兒」，即在胚胎移植至子宮前，從胚胎中提取細胞進行基因篩檢，能夠識別唐氏綜合症、地中海貧血等遺傳病。中心便提供三款試管嬰兒套餐，價格為10.8萬元至16.8萬元，惟僅最貴的套餐包含PGT服務。



涉事的「希愈生殖醫學中心」。（資料圖片/林振華攝）

涉事的「希愈生殖醫學中心」。（資料圖片／林振華攝）

兩對接受PGT服務的夫婦樣本出現異常 部份不屬於當事人

希愈生殖醫學中心的事故發生於今年5月，兩對接受試管嬰兒及「植入前遺傳學診斷」（PGT）服務的夫婦，進行植入前胚胎細胞活檢染色體檢查，其樣本送往中文大學威爾斯親王醫院植入前遺傳學診斷中心作檢測，其後5月26日及6月4日獲診斷中心通知，有關樣本出現異常，部份樣本不屬於當事人。

那麼究竟什麼是PGT？希愈生殖醫學中心網頁指，PGT俗稱「第三代試管嬰兒」，即在胚胎移植至子宮前，從胚胎中提取細胞進行基因篩檢，識別胚胎的染色體或基因狀況。其中，染色體異常為試管嬰兒失敗或流產的常見原因，尤其是35歲或以上的高齡女性，其卵子染色體異常的風險較高。

希愈生殖醫學中心提供人工受孕及卵子冷凍保存等服務。（中心網頁圖片）

希愈生殖醫學中心位於中環華懋中心一期10樓。（中心網頁圖片）

提供三種PGT檢測 避免誕唐氏綜合症嬰

正常而言，人類胚胎擁有46條染色體，若數目出現異常，胚胎則無法著床或早期流產，即使最終成功分娩，嬰兒也會出現缺陷，例如一旦較常人多出一條第21號染色體，即患有唐氏綜合症；若染色體異常影響心臟或大腦相關基因，則會導致先天性缺陷或智力障礙。

希愈生殖醫學中心提供三種PGT檢測，分別是胚胎植入前染色體數目異常檢測（PGT-A）、胚胎植入前單基因病檢測（PGT-M）及胚胎植入前染色體結構重排檢測（PGT-SR）。

希愈生殖醫學中心提供三種PGT檢測。（中心網頁圖片）

PGT-M檢測避免地中海貧血傳下一代

PGT-A針對上述唐氏綜合症等問題，專門檢查胚胎的染色體數目是否具正常的46條，適用於35歲或以上的高齡女性、曾經歷反覆流產的女性、多次胚胎移植失敗的夫婦、患有嚴重男性不育症的男士。

PGT-M針對已知帶有特定單基因遺傳病的夫婦，從而挑選未受影響的胚胎，避免將單一基因突變遺傳給下一代，包括地中海貧血、脊髓性肌肉萎縮症、亨丁頓舞蹈症等，適用於父母其中一方攜帶基因突變，或曾生育患有單基因遺傳病的子女。

PGT-SR針對染色體結構重排導致基因物質缺失或重複，包括羅伯遜易位及染色體平衡易位等，適用於習慣性流產及染色體平衡易位攜帶者。

胚胎植入前染色體數目異常檢測（PGT-A）的具體流程。（中心網頁圖片）

僅最貴試管嬰兒套餐包PGT服務 索價16.8萬元

希愈生殖醫學中心提供3款試管嬰兒套餐，收費由低至高分別是︰試管嬰兒套餐收10.8萬元；試管嬰兒套餐（標準組合）收15萬元；第三代試管嬰兒套餐收16.8萬元。而只有最貴的套餐包含PGT-A服務，客戶最多可檢測兩個胚胎，以及獲醫生面診講解報告。惟套餐沒有列明包含PGT-M及PGT-SR服務。

而PGT檢測流程主要分為五步，分別是專科醫生評估與諮詢、人工受孕療程與受精、囊胚培養與細胞活檢、胚胎冷凍與基因分析、凍融胚胎移植，涉及打破卵針、抽卵手術及胚胎移植手術等。