3名懲教員涉偷電視　負責駕車次被告稱　以為首被告回宿舍執垃圾

東頭懲教所3懲教員涉偷運儲物室供囚友用電視回宿舍案，今於區域法院（2日）續審。被指當日負責駕駛垃圾車到宿舍的次被告出庭自辯，他稱當日有同僚告知他，首被告會到宿舍執嘢，他問首被告垃圾齊未後便開車，意會首被告要到涉案宿舍執垃圾，所以把垃圾車駛到宿舍樓下，並協助首被告搬「垃圾」下車，他堅稱以為車上的黑膠袋內是垃圾，並不知內有電視機。



意會首被告要到宿舍執垃圾

次被告胡裕輝供稱，他在1992年入職懲教，在職期間曾獲頒嘉許信，曾捐錢給啊棍屋。他稱，案發時並不知道他駕駛的垃圾車上有4部電視機賊贓。他又稱，駕駛涉案垃圾車以來，僅在疫情期間試過在赤柱懲教所運送物資到東頭懲教所，只有該次不是運送垃圾在案發當日，他駕駛垃圾車出大閘，首被告走在跟前。次被告稱，當時同事陳偉球（音譯）曾交代：「金毛（首被告）會執嘢。」，胡因此「意會」首被告要去其職員宿舍執垃圾。

次被告胡裕輝稱以為首被告胡漢傑要到宿舍執垃圾，他駕車時不知車上有被盜走的電視。(陳曉欣攝)

首被告胡漢傑自辯時稱，侚是聽安排辦事，堅稱獲上級批准可搬走儲物室的電視。(陳蓉攝)

曾問首被告垃圾齊未

次被告又稱，他與首被告並不熟，不清楚對方為人，當日兩人的交談只有：「啲垃圾齊未？」及「未，等陣。」和「OK。」等幾句。控方質疑，胡不知道首被告是否負責收垃圾，卻問他：「垃圾齊未？」問得極不合理。次被告不同意。

控方質疑次被告未有檢查是否垃圾

控方指，閉路電視拍到有在囚人士三度將黑色物體搬上垃圾車，問次被告是否有看見。次被告均稱看不見亦沒留意。控方質疑次被告沒作檢查，如何確認車上的全是垃圾？次被告堅稱：「我確認擺得上車全部都係垃圾。」

怕垃圾有廚餘若掉下要清潔

次被告續稱，他聽首被告稱：「走得。」便駕車駛往最終贓物藏身的涉案宿舍。途中，他曾叫首被告扶住部份快掉下的垃圾袋。控方指垃圾不值錢，胡為何那麼緊張？次被告稱，如果是廚餘掉下，他需要清潔。他同意很緊張有垃圾跌落地。他在宿舍地下停泊後，見到首被告搬了2個黑色垃圾袋落地，他因此也照樣搬黑色垃圾袋下車。

控方質疑次被告知垃圾袋內有電視

控方指次被告明知黑色袋內有4部被盜電視，仍協助首被告搬到宿舍門口，在未經授權下攜離監獄。次被告否認。

被告胡漢傑（49歲）、胡裕輝（52歲）及文偉傑（49歲），胡漢傑及文偉傑同被控1項入屋犯法罪，指他們2024年3月15日在赤柱東頭懲教所附屬大樓地下3號飯堂儲物室後，偷竊4部電視機。首及次被告被控1項將未經授權的物品攜離監獄罪，即4部電視機。次被告被控1項處理贓物罪，指他同日處理4部贓物電視機。

案件編號：DCCC 359/2025