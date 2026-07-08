建議投訴人另舉報額外指控　英文供詞變中文　廉署調查主任遭訓示

廉政公署事宜投訴委員會今日（8日）向立法會提交「廉政公署事宜投訴委員會二○二五年年報」，年報指委員會去年接獲17宗對廉署或其人員的投訴而須全面調查，廉署年內完成當中16宗調查涉及40項指控，五項屬實，涉及三名廉署人員。



其中一個案，投訴人舉報原涉及兩指控，廉署一名高級調查主任與一名助理調查主任與投訴人會面時，他再提出額外一項指控。當時，涉事高級調查主任建議投訴人就該額外指控另向舉報中心舉報。會面後，投訴人又向涉事助理調查主任要求擬備一份英文證人供詞，惟投訴人其後收到中文證人供詞，對此感不滿。



廉署認為，涉事高級調查主任不應建議投訴人另行向舉報中心舉報，亦應一開始便接納投訴人以英文記錄其證人供詞要求，遂建議由上級人員向該高級調查主任作出訓示。



廉政公署事宜投訴委員會7月8日向立法會提交「廉政公署事宜投訴委員會二○二五年年報」，廉署去年完成16宗調查，五項屬實，涉及三名廉署人員。（資料圖片/曾梓洋攝）

廉署去年接17宗涉其人員投訴 5項調查證屬實 涉3人

廉署事宜投訴委員會2025年年報今日提交立法會，委員會去年接獲17宗對廉署或其人員的投訴而需進行全面調查，完成了當中的16宗個案的調查，涉及40項指控，其中5項屬實，涉及3名廉署人員。

一名高級調查主任建議投訴人就原指控以外額外指控另行舉報

其中一個案，投訴人舉報原涉及兩指控，廉署一名高級調查主任與一名助理調查主任與投訴人會面時，他再提出額外一項指控。當時，涉事高級調查主任建議投訴人就該額外指控另向舉報中心舉報。會面後，投訴人又向涉事助理調查主任要求擬備一份英文證人供詞，惟投訴人其後收到中文證人供詞，對此感不滿。

廉政公署事宜投訴委員會7月8日向立法會提交「廉政公署事宜投訴委員會二○二五年年報」，廉署去年完成16宗調查，五項屬實，涉及三名廉署人員。（資料圖片/蘇煒然攝）

投訴人等50分鐘未獲接見 原來櫃枱當值人員忘了通知舉報中心有訪客

另一宗個案，一名投訴人前往廉署大樓向舉報中心作出貪污舉報，當時一名扣留中心的看管人員正在接待處櫃枱當值，他登記投訴人個人資料後安排投訴人在會見室內等候舉報中心人員。

約50分鐘後，投訴人仍未被舉報中心人員接見，遂向櫃枱查詢，當時由另一名看管人員當值。該人員即時通知舉報中心，不久，舉報中心和扣留中心各有一名高級調查主任前來向投訴人致歉，並解釋最初人員忘記將投訴人到訪一事通知舉報中心。投訴人對此感到不滿，並投訴舉報中心人員故意拖延其會面。

涉事當值人員遭上級訓示 扣留中心亦已優化訪客登記電腦系統

負責處理投訴人員之後接見該扣留中心人員，他指由於事發時有數名訪客在接待處櫃枱排隊，他處理輪候中訪客而忘記通知舉報中心投訴人到訪。調查認為該扣留中心人員應為事件負責，並建議由上級人員作出訓示，扣留中心亦已優化訪客登記電腦系統，以避免類似事件再次發生。

廉政公署事宜投訴委員會7月8日向立法會提交「廉政公署事宜投訴委員會二○二五年年報」，廉署去年完成16宗調查，五項屬實，涉及三名廉署人員。（資料圖片）

廉署已為前線人員提供培訓課程 提高處理類似情況的警覺性和敏感度

廉署在對投訴個案進行全面調查後，向委員會提交調查報告供委員會審議，而廉署已為前線人員提供培訓課程，以提高他們處理類似情況的警覺性和敏感度，同時亦會不斷提升科技應用以改善相關工作流程。

委員會同意無須就7宗投訴作進一步調查 主涉內容不合理或重複

另外，去年廉署向委員會提交七份無須展開全面調查的投訴的評估報告，並獲委員會通過，該七宗個案主要為內容不合理或重複先前經已由委員會處理的投訴。經仔細考慮後，委員會同意無須就該七宗投訴作進一步調查。