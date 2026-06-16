宏福苑｜陳智思否認廉署後知後覺　稱收投訴不等於夠證據立案

大埔宏福苑五級大火造成168人死亡，有居民稱大火前曾多次向廉政公署投訴，但未獲正視；廉署在大火後聯同警方展開拘捕行動，至今已落案起訴7人及兩間公司，涉誤殺、洗黑錢等罪。



負責監察廉署工作的獨立諮詢委員會今日（16日）舉行記者會，審查貪污舉報諮詢委員會主席陳智思不同意廉署「後知後覺」，強調收到投訴並不等於有足夠證據可立案，因樓宇維修是結構性問題，頗為複雜，「好多問題唔係咁簡單，一個投訴就處理到」。



（左起）社區關係市民諮詢委員會主席何順文、防止貪污諮詢委員會主席黃天祐、審查貪污舉報諮詢委員會主席陳智思。（任葆穎攝）

大火後採「及早干預」策略

獨立諮詢委員會公布，宏福苑大火後，涉及樓宇維修工程的貪污投訴大幅上升，今年首4個月投訴大增1.5倍，執行處遂透過調配內部資源增加近1倍人手、共百人處理案件。

委員會指，留意到廉署已加強運用「及早干預」策略，包括今年初採取4項打擊樓宇維修貪污的大型執法行動，拘捕逾60人，阻截不法之徒取得價值2.8億工程合約。

不同意大火後廉署始積極

被問廉署為何未在宏福苑事故前及早調查？陳智思強調廉署「絕對唔係後知後覺」，收到投訴並不等於有足夠證據立案及起訴，又強調絕不是在宏福苑事故後才變得積極，過往一直關注樓宇維修問題，舉例接獲的私營機構投訴中，樓宇管理及維修業投訴佔比最多，2025年錄得467宗投訴。

他稱唯一分別是市民在事故後更加關注樓宇維修問題，而廉署採取低門檻準則處理投訴，任何市民有懷疑即可舉報。

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黃天𧙗：「確切肯定」廉署收投訴政策從不鬆懈

防止貪污諮詢委員會主席黃天祐補充，宏福苑事故不是單一樓宇問題，而是生態問題，涉及業主和專業人士、不同法例，頗為複雜。

他指諮詢委員會負責監督廉署，確保其達到社會期望，由於宏福苑事件至進入司法程序，現不便交代，但「相信、確切肯定」廉署收投訴的政策、及其嚴謹態度從不鬆懈。

日後助市建局審查預審名單

委員會指，廉署正配合政府研究大維修的生態及監管制度；因應政府提出加強版招標妥，廉署政協協助市建局審視系統功能、工作流程及預審名單的最新安排，並探索運用科技提升招標透明度、分析標書內容以識別異常個案，減低圍標風險；日後亦會協助市建局審查預審名單。黃天𧙗稱有信心改革措施可改善大圍修機制。