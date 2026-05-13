廉署首聯同律政司訪越南　分享港查公職人員財富與收入不相稱案例

廉政公署今日（12日）表示，首次聯同律政司應邀派員到訪越南，出席由聯合國毒品和犯罪問題辦公室與越南政府監察總署合辦的國際研討會，就當地推進廉政建設分享香港在反貪執法及檢控上的成功經驗，重點介紹香港針對公職人員訂立的財產及收入申報制度，以及防範利益衝突機制的建構與執行，並以真實的公職人員財富與收入不相稱案例，展示廉署及律政司根據《防止賄賂條例》進行相關調查及檢控的成果。



廉政公署執行處助理處長黃偉傑(右二)、律政司高級助理刑事檢控專員招秉茵(左二)與聯合國毒罪辦越南辦事處主管Nguyen Nguyet Minh(右三)出席在河內舉行的國際反貪研討會。（廉政公署圖片）

廉署表示，越南近年持續加強反貪制度，進一步優化對公職人員資產及收入的申報和監管。因應將於7月生效的新修訂《反腐敗法》，聯合國毒罪辦與越南政府監察總署上星期五(8日)在河內合辦研討會，邀請國際反貪專家聚焦探討「對擔任機構職務並掌握權力人員之資產與收入的監管」。

廉署及律政司代表團一行四人以國際反貪專家身份出席研討會，全方位分享香港在反貪及廉政建設方面的成功經驗，涵蓋如何推動整體城市廉潔文化的建立與培育。

廉署表示，代表團重點介紹香港針對公職人員訂立的財產及收入申報制度，以及防範利益衝突機制的建構與執行，並以真實的公職人員財富與收入不相稱案例，展示廉署及律政司根據《防止賄賂條例》進行相關調查及檢控的成果，又涉獵對貪污不法分子的追逃追贓執法工作等。

廉政公署執行處助理處長黃偉傑、律政司高級助理刑事檢控專員招秉茵及廉署代表(左至右)向與會人士分享香港在反貪執法及檢控上的成功經驗。（廉政公署圖片）

代表團成員包括廉署執行處助理處長黃偉傑、律政司高級助理刑事檢控專員招秉茵，以及廉署總調查主任朱美寶及法證會計師譚仲安。其他與會者約70人，涵蓋國會議員、法官、檢察官、政府官員、督察人員、法律草擬人員及學術界代表。

廉署表示，自2006年起，獲國家委派為《聯合國反腐敗公約》下的指定機關，協助其他締約國，包括越南在內的「一帶一路」沿線國家，提升打擊貪污的能力，包括協助建立有效反貪機制，以及與其他司法管轄區的反貪機構合作提供提升反貪能力培訓課程。

廉署會繼續積極配合推行國家反腐政策，加強向外推廣香港廉潔文化及分享廉署累積逾半世紀的反貪經驗，進一步促進全球反貪聯繫及加強國際合作。

代表團成員拜會中國駐越南大使館公使王群(右三)，了解當地社會的最新發展，以及國家在區內的相關聯繫和合作。（廉政公署圖片）

代表團成員在訪問越南期間，又拜會中國駐越南大使館公使王群，了解當地社會的最新發展，以及國家在區內的相關聯繫和合作。