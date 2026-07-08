廉署｜宏福苑大火後涉樓宇維修貪污投訴增　增資源打擊圍標等行為

廉政公署今日（8日）發表新一份年報，去年接獲1,780宗貪污投訴，不包括選舉投訴，較2024年減少14%，當中具名投訴維持約七成，而去年發布的廉政公署周年民意調查中，98.7%受訪市民表示在過去一年沒有親身遇過貪污，與過去十多年的調查結果一致。



廉署指，大埔宏福苑火災後，市民更關注涉及樓宇管理及維修的問題，相關貪污投訴因而增加，廉署指已增撥資源，重點處理有關案件，並會繼續與相關政府部門及監管機構合作，打擊樓宇維修工程中可能涉及的貪污圍標及其他不法行為。



廉政專員胡英明表示，廉署必定會繼續嚴厲執法，全力打擊貪污，捍衞香港法治，以肅貪倡廉的結果為目標，積極配合國家總體發展策略，支持行政長官和特區政府完善行政主導，繼續在反貪戰線上堅守崗位，高效推進反貪，為國家及香港開拓新里程。



廉政專員胡英明表示，廉署必定會繼續嚴厲執法，全力打擊貪污，捍衞香港法治，以肅貪倡廉的結果為目標，積極配合國家總體發展策略。（資料圖片/廉政公署圖片）

廉署：定必主動對接國家「十五五」規劃建議的反腐敗工作

廉署發表新一份年報，指出廉署定必主動對接國家「十五五」規劃建議的反腐敗工作，全面配合香港第一個五年規劃，繼續高效推進反貪，為國家及香港開拓新里程。

立法會議員及廉署貪污問題諮詢委員會委員陳勇今日（8日）向立法會提交《廉政公署2025年年報》時表示，廉署去年繼續以執法、預防、教育「三管齊下」策略肅貪倡廉，成績有目共睹，又積極推動國際合作，為全球反貪事業作出重要貢獻。

廉政公署7月8日發表新一份年報，去年接獲1,780宗貪污投訴，不包括選舉投訴，較2024年減少14%。（資料圖片/蘇煒然攝）

廉署2025年接1,780宗貪污投訴 按年減14%

廉署年報指去年共接獲1,780宗貪污投訴，不包括選舉投訴，較2024年減少14%，當中具名投訴維持約七成，而去年發布的廉政公署周年民意調查中，98.7%受訪市民表示在過去一年沒有親身遇過貪污，與過去十多年的調查結果一致。

在公營機構貪污投訴方面，年報指整體公務員團隊維持廉潔奉公，而廉署為政府部門及公共機構完成67份防貪審查工作報告，以降低公共行政範疇的貪污風險。廉署一直與各部門首長緊密合作，加強內部廉潔管治，提高整體效能。

私營機構方面，貪污投訴最多的界別仍然是廉署的工作重點，在樓宇管理及維修業方面，廉署去年6月牽頭舉辦全港首個樓宇管理高峰論壇，聯同其他持份者，包括相關政府部門及機構，凝聚各界力量，共同應對這類民生關注的問題。

廉政公署7月8日發表新一份年報，2025年接獲1,780宗貪污投訴，不包括選舉投訴，較2024年減少14%。（資料圖片）

廉署指，大埔宏福苑火災後，市民更關注涉及樓宇管理及維修的問題，相關貪污投訴因而增加，廉署指已增撥資源，重點處理有關案件，並會繼續與相關政府部門及監管機構合作，打擊樓宇維修工程中可能涉及的貪污圍標及其他不法行為。

廉政專員胡英明：繼續在反貪戰線上堅守崗位 高效推進反貪

廉政專員胡英明表示，廉署必定會繼續嚴厲執法，全力打擊貪污，捍衞香港法治，以肅貪倡廉的結果為目標，積極配合國家總體發展策略，支持行政長官和特區政府完善行政主導，繼續在反貪戰線上堅守崗位，高效推進反貪，為國家及香港開拓新里程。