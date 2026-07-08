國泰「生菜葉三文治」塗裝客機降落後未能滑行　由拖車助往停機位

國泰航空一班昨晚（7日）由新加坡飛抵香港的航班，客機在降落後未能自行滑行，在跑道旁的滑行道上滯留了接近一小時，最後由拖車拖回登機閘口。涉事飛機為國泰航空慶祝80周年而特別重現經典綠白間條塗裝、人稱「生菜葉三文治」的飛機。



國泰航空今日（8日）確認肇因是航機出現技術問題，所有乘客其後按正常程序安全離開機艙，國泰就事件對顧客帶來的不便深表歉意。



國泰航空為慶祝80周年，特別重現經典綠白間條塗裝、人稱「生菜葉三文治」的飛機。（資料圖片／洪戩昊攝）

在跑道旁滑行道上滯留了接近一小時

涉事航班為CX734，昨日下午4時58分由新加坡啟航，晚上10時許抵達香港國際機場。根據航機追蹤網站資料，該航機在降落後未能自行滑行，被迫在跑道旁的滑行道上滯留了接近一小時。

國泰航空：就事件對顧客帶來的不便深表歉意

國泰航空今日表示，CX734航班昨晚抵達香港國際機場後，因航機出現技術問題，需要在拖車協助下前往停機位。所有乘客其後按正常程序安全離開機艙，事件中乘客或機組人員的安全均沒有受到任何影響，國泰謹就事件對顧客帶來的不便深表歉意，並衷心感謝顧客的理解及體諒。

國泰航空為慶祝80周年，特別重現經典綠白間條塗裝、人稱「生菜葉三文治」的飛機。（資料圖片／洪戩昊攝）

今年是國泰航空80周年，國泰今年1月公布，慶祝活動之一是推出兩架經典綠白間條塗裝、人稱「生菜葉三文治」的飛機，希望勾起曾在啟德機場搭飛機的人的回憶。