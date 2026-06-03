國泰航空明年首季開通直航哈薩克阿拉木圖　採用寬體客機每周3班

正訪問中亞哈薩克的行政長官李家超周二（2日）宣布，明年復辦直航班機，往返香港與當地最大經濟、文化和科技中心阿拉木圖（Almaty）。國泰航空其後宣布，計劃於2027年第一季開辦，擬以空中巴士A330-300寬體客機，營運每周三班航班，為唯一連接香港與哈薩克斯坦的直航服務。



哈薩克原首都阿拉木圖。（香港01攝）

哈薩克原首都阿拉木圖的機場。（香港01攝）

國泰顧客及商務總裁劉凱詩：加強與新興市場連繫

隨同行政長官李家超訪問中亞的國泰顧客及商務總裁劉凱詩，周二與與阿拉木圖國際機場主席 Goker Kose 以及阿拉木圖旅遊局副局長Akmaral Yeshanova 一同出席儀式。劉表示，中亞是「一帶一路」具重要策略意義的地區，有龐大的商業機遇，作為香港的樞紐航空公司，國泰與香港政府目標一致，致力加強與此新興市場的連繫。

阿拉木圖2029年主辦亞洲冬季運動會

劉凱詩表示，國泰去年開通了往返新疆烏魯木齊的直航航班，不僅拓展在中國內地的航點網絡，亦有助國泰進一步延伸至其他「一帶一路」沿線的重要目的地。她指開辦往返香港與阿拉木圖的直航航班，是國泰首個中亞航點，推動香港與阿拉木圖人流、物流及資金流，開拓更多新機遇。

哈薩克斯坦是中亞最發達的經濟體，國泰表示，近年在貿易、投資及「一帶一路」發展的帶動下，中國內地與中亞之間的需求持續穩步增長，而當地旅遊業亦一直發展，提供多元的夏季及冬季戶外活動體驗，阿拉木圖將於2029年主辦亞洲冬季運動會。

阿拉木圖。（釜山市政府）

阿拉木圖在哪裡？

阿拉木圖地處哈薩克東南部，原為清朝外西北領土。哈薩克1991年在蘇聯解體後獨立初期，阿拉木圖為該國首都，哈薩克政府1998年遷都至北部阿斯塔納（Astana）後，阿拉木圖仍是當地最大經濟、文化和科技中心。阿拉木圖面積約682平方公里，為香港六成，人口約226萬人。