國泰7月1日起下調燃油費　短途減至$290、長途減至$1164

隨着美以及伊朗戰事停止，燃由供應逐漸正常化。國泰航空今日（23日）公有，下月1日起下調燃油附加費，短途航班由339港元下調至290港元；中程航班由633港元下調至541港元；長途航班由1,362港港元降至1,164港元。



國泰航空宣布，下月1日起下調燃油附加費。（資料圖片）

由5月16日起，短途航班由339港元下調至290港元；中程航班由633港元下調至541港元；長途航班由1,362港元降至1,164港元。

國泰航空早前指，為更靈活應對因中東局勢而急劇變化的航空燃油價格，燃油附加費會繼續每兩周檢視一次，以更有效反映航空燃油價格上升或下跌的變化。是次增加檢視密度為暫時措施，待中東局勢穩定後，國泰將再次檢討有關做法。

另外，國泰航空於2026年5月份的載客量較2025年同月增加17%，可用座位公里數按年增加10%。在2026年首五個月，載客量較2025年同期增加了19%。

國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，5月初的客運表現強健，主要受惠於亞洲各地旅客在黃金周及其他假期後的返程需求。隨後直至月底，較多香港旅客選擇於佛誕長周末出遊，令本地市場需求穩健。上述兩項因素，加上中東局勢令旅客改於香港等樞紐轉機，使國泰航空客運網絡的整體載客率高達87%。她又說，對暑期旅遊旺季前景樂觀，看好長途航線。