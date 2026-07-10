50間直資校申上調學費　林大輝中學加20%　男拔萃加4.2%至近6.6萬

教育局公布，截至6月下旬，接獲50間直資學校申請調整下學年學費，28間則擬「凍費」。以中一全年學費計算，林大輝中學學費擬加約9,000元，至約5.4萬元，增幅達兩成。至於拔萃男書院，新學年中一學費計劃加4.2%，至近6.6萬元；聖保羅男女中學則加約4.2%，至近8.8萬元。



聖保羅男女中學下學年中一學費擬加約4.2%，至近8.8萬元。(資料圖片)

聖保羅男女中學下學年擬加3,500元 至近8.8萬元

教育局正審視直資學校和幼稚園下學年學費申請。全港78間直資學校中，有50間學校計劃申請調整學費，28間則料維持學費不變。

翻查部份學校網頁，多間學校計劃新學年加費。以中一全年學費計算，林大輝中學學費擬加約9,000元，至約5.4萬元。

至於拔萃男書院，本學年中一學費為63,300元，下學年擬加2,680元，至65,980元，加幅4.2%；聖保羅男女中學則加3,500元，至近87,800萬元，增幅約4.2%。

至於拔萃男書院，下學年中一學費擬加2,680元，至65,980元。(資料圖片)

教育局表示，擬於新學年調整學費的直資學校，須就加費諮詢家長，包括解釋加費的原因，以及回應家長對增加學費的意見和關注。

當局指，學校提交加費申請時，必須提供財政預算和充分理據，局方會在批核學校新學年的申請時，小心檢視學校是否已進行所需的諮詢工作，並會要求學校按規定把不少於學費總收入的10%撥備作為學費減免或獎學金用途，確保學生的學習不會因經濟困難而受影響。

幼稚園學費方面，教育局指，截至6月23日，有464間幼稚園申請加學費，當中有336為參加幼稚園教育計劃的幼稚園，另有1間申請減學費；162間學費將維持不變。