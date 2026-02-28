直資擴容計劃名單公布涵48校　包括多間傳統名校男拔、女拔等

去年《施政報告》提出試點計劃，容許直資學校申請增加班數或學位，以擴大取錄持學生簽證的非本地學生，教育局近日在網上公布獲批或原則上獲批的學校名單，共有48間學校，當中不乏傳統名校，例如拔萃男書院、拔萃女書院、聖保羅男女中學、英華書院等。



拔萃男書院申請直資擴容計劃獲批。(資料圖片)

獲批名單中學佔38間 小學佔10間

教育局去年12月11日去信全港直資學校，邀請他們參加申請，今年1月16日截止。教育局近日在官網上載獲批或原則上獲批的學校名校名單，共有48間學校，中學佔38間，小學佔10間。名單有不少傳統名校，例如拔萃男書院、拔萃女書院、聖保羅男女中學、英華書院、聖保祿學校 、聖士提反書院等。受歡迎的名校小學則有香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學、港大同學會小學、保良局林文燦英文小學等。

48間獲批或原則性獲批的直資擴容計劃學校名校



直資中小學每班人數准增至45人和37人

2025年《施政報告》提出試點計劃，容許直資學校申請增加班數或學位，以擴大取錄持學生簽證的非本地學生。計劃下的學額屬「額外新增學額」，不會影響本地學生入讀心儀直資校及修讀本地或非本地課程的機會。現時直資中小學每班人數限制分別為41和33人，若申請增加每班人數上限，中小學每班人數分別可達最多45人和37人。

入讀非本地課程的學生佔比調整至最多49%

計劃下的直資學校，可於26/27學年，將入讀非本地課程的學生數目，佔總學生人數的百分比調整至最多49%，有關限額只適用本地生；另可申請將超過10%的學費收入轉移到儲備，作為建設工程、維修和提升設施等。