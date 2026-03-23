直資增收非本地學生｜直資議會成立委員會監管校外宿舍　規管安排

《施政報告》提出試點計劃，容許直資學校申請增加班數或學位，以擴大取錄持學生簽證的非本地學生，目前有48間直資中小學獲准參與，當中僅8間有宿舍，其餘學校將與合資格營辦商合作，提供由校方監管的學生宿舍，香港直接資助學校議會副主席陳狄安今（23日）指，議會將成立「宿舍事務委員會」，監管營辦商提供的宿舍，要求其遵守香港法例等。



香港直接資助學校議會7所學校、共11位代表，將於3月27日至30日首次姐團前往曼谷及吉隆坡宣傳。（董素琛攝）

英華學校等7校代表周五出發往曼谷及吉隆坡宣傳招生

為打造「留學香港」品牌，政府在去年《施政報告》中提出，容計直資學校申請上調班級數目及每班學生人數，加大錄取持學生簽證的非本地學生。香港直接資助學校議會7所學校、共11位代表，將於周五（27日）至30日首次姐團前往曼谷及吉隆坡宣傳，以工作坊坊形式，直接向當家長及學生宣傳學校辦學特色等，每場活動均有超過100人報名參與。

7間學校為深水埗英華學校、將軍澳保良局羅氏基金中學、馬鞍山李寶椿聯合世界書院、東涌港青基信書院、黃竹坑港大同學會書院和赤柱聖士提反書院。

目前僅8間直資學校有宿舍 其他學校會與宿舍營辦商合作

目前有48間直資中小學獲教育局批准，參與「直資擴容計劃」，當中僅8間學校有宿舍，即佔六分一，其餘學校將與合資格營辦商合作，提供由校方監管的學生宿舍。

陳狄安表示，議會成立「宿舍事務委員會」，監管宿舍平台，要求相關宿舍遵守香港法例，並監管其提供的社交及膳食等安排。若未能遵守規則會有何罰則？他指，委員會暫未有相關討論，但期望與營辦商「正面合作」。

匯基書院（東九龍）正擴建3層高宿舍，提供92個宿位。（董素琛攝）

匯基書院（東九龍）現有3層高宿舍，提供88個宿位。（董素琛攝）

匯基書院（東九龍）現有3層高宿舍，提供88個宿位。（董素琛攝）

將推出立獎學金吸引非本地學生入讀

陳狄安指，議會未有為下學年招收的非本地生人數定下目標，收生條件亦是乎個別學校而定，直資議會期望在下學年成立獎學金，吸引非本地學生入讀，金額及細節仍未敲定。

被問及每班人數上升後，如何確保教學質素，他指現時絕大部份自資院校均是以小班形式上堂，學校會因應其收生人數，調節其師生比例，對能維持教學質素有信心。

直接資助學校議會今日與科大簽署合作備忘錄，探討推展「校長推薦計劃」。（董素琛攝）

香港直接資助學校議會主席黃金蓮（右）指，合作可吸引高質素的持簽證學生報讀直資學校高中課程。（董素琛攝）

直接資助學校議會與科大簽署「校長推薦計劃」備忘錄

另外，直接資助學校議會今日與科大簽署合作備忘錄，探討推展「校長推薦計劃」，讓在港就讀的非本地生透過計劃入讀科大，並為錄取學生提供過渡期支援。議會主席黃金蓮修女表示，深信合作可吸引高質素的持簽證學生報讀直資學校高中課程，為他們日後在港升讀大學作充分準備。

陳狄安強調，此計劃與適用於本地生的「校長推薦計劃」是兩碼子的事，不會影響兩者的學額。