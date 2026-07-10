鄭秀文啟德演唱會改辦答謝會　比利時返港歌迷：有一次免費好開心

【啟德演唱會/啟德體育園/啟德主場館/鄭秀文Sammi】樂壇天后鄭秀文原訂於今晚（10日）至12日一連三日，在啟德主場館舉行《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站》，主辦方日前宣布因舞台部件發生故障而需延期，並在原定日子改辦答謝會報答歌迷支持。首場答謝會如常吸引眾多粉絲前來，雖然開騷時間由3小時縮短至1.5小時，大多粉絲都未有太大投訴。有專程從比利時返港的歌迷表示，即使演唱會延期仍滿意安排，「覺得有一次免費好開心」。



不少歌迷到場支持鄭秀文。（梁鵬威攝）

今次專程從比利時返港的歌迷Leo表示，已支持了鄭秀文20多年，稱「無論咩原因都會返嚟」出席活動。他認為答謝會安排「ok嘅」，「仲可以送多一次比海外fans」，認為「最重要返嚟都係見到Sammi」，對答謝會感到期待。

從台灣到港的歌迷Ivy則對演唱會延期有「少少失望」，她稱「始終都花時間、酒店、機票等等」，但後來大會公布了補償措施，「等於可以一張飛睇兩次Sammi」，認為值回票價。

上海歌迷花費近萬元到港，不認為自己因演唱會延期有損失。（梁鵬威攝）

來自山西的歌迷Sherry表示，在聽到延期消息後一度想退票，但在得知有答謝會後則覺得「還好」，機票和酒店已一早訂好，而今次的演唱會變動，對其本身行程亦沒有太大影響和變化，因此她沒有選擇退票。她表示雖然表演從3小時縮短到1.5小時，但「後面還會有正式的演唱會，所以挺值的。」

從上海專程到港欣賞演唱會的歌迷Tiger則表示，今次花費了近8,000元在機票和酒店住宿，亦已購買全部三日1,880元的門票，但改為答謝會並不會令他覺得有損失，因稍後還會補辦正式的演唱會，當作能「多來一次香港」。