中大研「AI-OCT」系統助測糖尿黃斑水腫　助篩走六成假陽性個案

糖尿黃斑水腫是糖尿病患者視力受損的主要原因之一，每100名糖尿病患者就有7人受到困擾。中大醫學院眼科及視覺科學學系團隊研發「AI-OCT」系統，以人工智能輔助複檢疑患糖尿黃斑水腫的病人，可篩走六成轉介至專科門診的假陽性個案，有助縮短較緊急患者的輪候診治時間。



中大醫學院眼科及視覺科學學系團隊研發「AI-OCT」系統，以人工智能輔助複檢疑患糖尿黃斑水腫的病人，在臨床研究中成功篩走60%轉介至專科門診的假陽性個案。（中大提供）

「糖尿上眼」（包括糖尿黃斑水腫）是糖尿病患者勞動人口的主要致盲原因之一。現時全球普遍採用眼底攝影（俗稱影「眼底相」）檢測「糖尿上眼」，但此方法只能提供二維影相資訊，對篩查糖尿黃斑水腫有局限，容易出現假陽性情況，以致病人承受不必要的轉介，延誤真正有需要的病人及早接受治療。

中大醫學院眼科及視覺科學學系團隊研發的「AI-OCT」系統，可運用人工智能配合現有可提供眼底三維影像光學相干斷層掃描（OCT）檢查，以提升篩查及轉介的準確度。臨床結果顯示，運用該系統後可篩走60%轉介至專科門診的假陽性個案。

團隊期望藉此減少不必要的轉介，紓緩醫療系統壓力，並縮短較緊急患者的輪候診治時間，實現早發現、早治療的目標。是次研究成果已刊載於全球頂尖醫學期刊《美國醫學會雜誌》（JAMA）。

譚智勇教授表示，僅使用眼底相篩查糖尿病黃斑水腫易有假陽性情況，而AI-OCT系統賦能AI篩查糖尿病黃斑水腫，可提升篩查及轉介的準確度，但AI只用作協助判斷明確的個案，對於存在不確定性的個案，仍需靠醫生作最後把關，強調團隊篩查原則是絕不放過任何一個真正的糖尿病黃斑水腫個案。（中大提供）

何善衡眼科及視覺科學講座教授、中大醫學院眼科及視覺科學學系系主任譚智勇說，早期糖尿黃斑水腫可以說是無聲無息，惟倘置之不理，沒有及早治療，出現視力模糊時為時已晚，嚴重者更會導致視力減退甚或失明。

張艷蕾教授表示，團隊期望將AI-OCT系統能推及各醫療服務層面，於基層及第二層醫療為糖尿病患者進行視網膜病變篩查，並協助第三層醫療服務為懷疑糖尿黃斑水腫個案分流，實現早發現、早治療的目標。（中大提供）

中大醫學院眼科及視覺科學學系教授張艷蕾教授則表示，是次成果為眼科及其他專科提供一套可行框架，讓AI輔助工具真正用於臨床。團隊期望將AI-OCT系統能推及各醫療服務層面，協助為懷疑糖尿黃斑水腫個案分流，讓病情較緊急的糖尿黃斑水腫患者及早獲得治療，減少對視力的損害。