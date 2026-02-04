中大研究揭示孕期患妊娠糖尿　孩子成年後肥胖及血糖異常風險激增

妊娠糖尿｜中大醫學院最新研究發現，如果孕期有血糖偏高問題，孩子長大後出現肥胖或血糖異常的風險會明顯增加。孕期的代謝健康，是孩子終生健康的基礎。



香港中文大學醫學院進行了長達近20年的追蹤研究，分析逾500對母親子女組合，發現患有妊娠糖尿病（GDM）的孕婦所生子女，在成年初期出現肥胖及血糖水平異常的風險較高。

妊娠期高血糖孕婦的子女而在長大後的超重風險會增加50%。倘若孕婦同時有肥胖問題，其對子女體重的影響會更為顯著。研究結果突顯母親的代謝健康對子女有長期影響，及早介入及持續跟進十分重要。

香港每六名孕婦有一人孕期血糖偏高

妊娠期高血糖是指懷孕期間出現異常高血糖水平的情況，當中約八成屬於妊娠糖尿，即由懷孕狀態而引起的暫時性高血糖。在香港，估計每六名懷孕婦女便有一人患有妊娠糖尿病。患妊娠糖尿病的婦女日後患糖尿病的風險已知比一般孕婦高七至十倍，但如何影響其下一代的長遠代謝健康仍未完全了解。

在香港，估計每六名懷孕婦女便有一人患有妊娠糖尿病。患妊娠糖尿病的婦女日後患糖尿病的風險已知比一般孕婦高七至十倍。（Freepik）

對下一代的代謝影響可持續至成年初期

中大研究團隊進行了一項長期追蹤研究，涵蓋506對母嬰組合，從嬰兒出生一直追蹤至成年早期階段，發現妊娠糖尿病孕婦所生的子女在成年早期較常出現血糖異常的情況。

結果顯示，懷孕期母體的血糖水平與子女日後患上血糖異常的風險密切相關，而這種關聯並不限於妊娠糖尿病患者。

研究亦指出，懷孕期母體血糖偏高會令子女在幼年階段出現超重或肥胖的風險增加五成。綜合研究結果顯示，懷孕期的健康狀況與下一代的長遠代謝健康息息相關。

患妊娠糖尿及超重 子女童年體脂積聚是正常人7倍

團隊的另一項研究指出，若孕婦在懷孕期間同時患有妊娠糖尿病及超重，其子女的肥胖風險會顯著增加。團隊追蹤此一組別孕婦所生的子女由出生至7歲，以及11至14歲期間的體脂變化，發現子女在童年出現體脂積聚的風險，是沒有相關代謝問題孕婦所生子女的七倍。研究結果突顯「母體營養過剩」對下一代健康發展的潛在長遠影響。

若孕婦在懷孕期間同時患有妊娠糖尿病及超重，其子女的肥胖風險會顯著增加。（Freepik）

影響會持續 建議持續跟進及健康指導

何善衡糖尿科教授、中大醫學院內科及藥物治療學系內分泌及糖尿病科主任馬青雲教授表示，研究結果顯示，妊娠糖尿病的影響並不會隨懷孕結束而消失，應為患有妊娠糖尿病的婦女提供懷孕期及生產後的健康指導及為其子女持續跟進，以降低日後患上糖尿病及肥胖的風險。

目前中大研究團隊已展開新項目，以助患妊娠糖尿病的婦女及其子女改善健康狀況。