人氣GANTO GELATO觀塘店豆腐味雪糕大腸菌群超標11倍　被指令銷毀

食物環境衞生署食物安全中心今日（10日）公布，一個本港製造的豆腐味雪糕樣本的大腸菌群含量達到每克1,200個，超標11倍。樣本取自觀塘Two Harbour Square地下2號舖，翻查資料，該店為本地人氣手工雪糕品牌「GANTO GELATO」。中心已指令店方即時停售及銷毀所有有問題雪糕，並正跟進事件。



人氣本地手工雪糕品牌GANTO GELATO觀塘店，豆腐味雪糕樣本驗出大腸菌群含量超標11倍。(open rice圖片)

食安中心發言人表示，因應天氣炎熱，中心已加強對冰凍甜點的監測。中心從觀塘一持許可證售賣冰凍甜點的處所抽取上述雪糕樣本進行檢測。結果顯示，該樣本的大腸菌群含量為每克1,200個，超出法例上限11倍。

中心已知會該處所上述違規事項，並指令其即時停售及銷毀所有有問題的雪糕。中心亦已向負責人和員工提供食物安全和衞生教育，以及要求該店鋪進行徹底清潔和消毒，並會繼續跟進事件和採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。

人氣本地手工雪糕品牌GANTO GELATO觀塘店，豆腐味雪糕樣本驗出大腸菌群含量超標11倍。(open rice圖片)

根據《冰凍甜點規例》（第132AC章），任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於100個大腸菌群。違法者一經定罪，最高可處罰款10,000元及監禁3個月。大腸菌群含量超出法例標準，顯示產品的衞生情況欠理想，並不表示會引起食物中毒。