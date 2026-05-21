中環摩天輪旁富豪軟雪糕大腸菌群超標2.1倍　食安中心指令銷毀

食物環境衞生署食物安全中心今日（21日）公布，一個軟雪糕樣本的大腸菌群含量為每克310個，超出法例上限2.1倍。樣本取自中環文光街33號摩天輪旁持牌流動小販的流動車， 中心指令即時停售及銷毀所有有問題的軟雪糕，並要求對該流動車進行徹底清潔和消毒。



翻查資料，該處長期停泊富豪雪糕車，所售賣富豪軟雪糕更是「香港名物」，不少旅客都會排隊購買。



2026年5月2日，內地五一黃金周踏進第二日，在中環摩天輪旁的富豪雪糕車，有長長人龍等品嚐這款「香港名物」。（夏家朗攝）

2026年5月2日，內地五一黃金周踏進第二日，在中環摩天輪旁的富豪雪糕車，有長長人龍等品嚐這款「香港名物」。（夏家朗攝）

涉事軟雪糕樣本大腸菌群含量為每克310個

食安中心發言人表示，今次透過恆常食物監測計劃，從中環一持牌流動小販（流動車）抽取上述軟雪糕樣本進行檢測。結果顯示，該樣本的大腸菌群含量為每克310個，比法例上限每克不可含有多於100個大腸菌群，超出2.1倍。

食安中心要求對該流動車進行徹底清潔和消毒

中心已知會有關牌照負責人上述違規事項，並指令其即時停售及銷毀所有有問題的軟雪糕；中心亦已向有關牌照負責人提供食物安全和衞生教育，並要求對該流動車進行徹底清潔和消毒。中心稱會繼續跟進事件和採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。

富豪軟雪糕是不少內地旅客來港必吃名物。圖為2月1日天氣轉冷，在尖沙咀海旁，有小女孩只穿上單薄外衣，更吃着「香港名物」軟雪糕。（資料圖片／廖雁雄攝）

富豪軟雪糕是不少內地旅客來港必吃名物。圖為4月6日復活節清明節長假第四日，在尖沙咀海旁，有小童吃「香港名物」富豪軟雪糕。（資料圖片／鄭子峰攝）

法例列明：冰凍甜點每克不可含有多於100個大腸菌群

根據《冰凍甜點規例》（第132AC章），任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於100個大腸菌群。違法者一經定罪，最高可處罰款一萬元及監禁三個月。大腸菌群含量超出法例標準，顯示產品的衞生情況欠理想，並不表示會引起食物中毒。

富豪軟雪糕是不少內地旅客來港必吃名物。圖為2025年10月5日十一黃金周第五日，尖沙咀富豪雪糕車旁方，內地客買香港名物軟雪糕品嚐。（資料圖片／鄭子峰攝）