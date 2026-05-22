中環摩天輪旁富豪軟雪糕再有樣本大腸菌群超標4.4倍　已被飭停運

食物環境衞生署食物安全中心周五（22日）表示，繼周四（21日）公布從中環文光街33號摩天輪旁持牌流動小販的流動車，抽取的一個軟雪糕樣本大腸菌群含量超出法例上限2.1倍後，中心跟進調查發現同一流動車的另一個軟雪糕樣本，大腸菌群含量達每克540個，超出法例上限4.4倍。該樣本是在中心採取防控措施前抽取的。跟進調查仍然繼續。



根據資料，該處長期停泊富豪雪糕車，所售賣富豪軟雪糕更是「香港名物」，不少旅客都會排隊購買。



2026年5月2日，內地五一黃金周踏進第二日，在中環摩天輪旁的富豪雪糕車，有長長人龍等品嚐這款「香港名物」。（資料圖片/夏家朗攝）

2026年5月2日，內地五一黃金周踏進第二日，在中環摩天輪旁的富豪雪糕車，有長長人龍等品嚐這款「香港名物」。（資料圖片/夏家朗攝）

中心指出，周四（21日）跟進相關事件時，再次從該流動車抽取軟雪糕樣本作檢測。結果顯示，該樣本的大腸菌群含量為每克540個，超出法例上限4.4倍。如有足夠證據，中心會提出檢控。

中心已派員再到有關流動車跟進調查。根據中心指示，有關牌照負責人周四（21日）起已銷毀所有有問題的軟雪糕及暫停營運有關流動車，並進行徹底清潔和消毒。中心亦已向有關牌照負責人提供食物安全和衞生教育，確保其已採取改善措施。​中心會繼續跟進事件和採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。

根據《冰凍甜點規例》（第132AC章），任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於100個大腸菌群。違法者一經定罪，最高可處罰款10,000元及監禁3個月。大腸菌群含量超出法例標準，顯示產品的衞生情況欠理想，並不表示會引起食物中毒。

富豪軟雪糕是不少內地旅客來港必吃名物。圖為2月1日天氣轉冷，在尖沙咀海旁，有小女孩只穿上單薄外衣，更吃着「香港名物」軟雪糕。（資料圖片／廖雁雄攝）

富豪軟雪糕是不少內地旅客來港必吃名物。圖為4月6日復活節清明節長假第四日，在尖沙咀海旁，有小童吃「香港名物」富豪軟雪糕。（資料圖片／鄭子峰攝）

富豪軟雪糕是不少內地旅客來港必吃名物。圖為2025年10月5日十一黃金周第五日，尖沙咀富豪雪糕車旁方，內地客買香港名物軟雪糕品嚐。（資料圖片／鄭子峰攝）