「奶茶王」潘祥逝世一年今辦告別禮　街坊送別：感謝推廣奶茶文化

曾榮獲「金茶王銀星章」、致力推廣香港奶茶文化的奶茶師傅潘祥去年逝世，至今已超過一年。惟潘祥在香港並無親眷，由政府安排一度安葬於沙嶺墳場。一群與潘祥相識的街坊，不忍奶茶王離世後，由「有名有姓」變成一組數字，早前發起籌款，今日（11日）為他舉辦告別儀式，遺體同日於柴灣歌連臣角火葬場火化。有從沙田前來告別的街坊形容潘祥生前幽默友善，致力推廣奶茶文化，希望告訴潘祥「一路好走，多謝你為我們推廣奶茶呢個文化。」



曾榮獲「金茶王銀星章」、致力推廣香港奶茶文化的奶茶師傅潘祥去年逝世，一群與潘祥相識的街坊早前發起籌款，今日為他舉辦告別儀式。（楊凱力攝）

曾榮獲「金茶王銀星章」、致力推廣香港奶茶文化的奶茶師傅潘祥去年逝世，一群與潘祥相識的街坊早前發起籌款，今日為他舉辦告別儀式。（楊凱力攝）

曾與潘祥合作舉辦奶茶工作坊的曾先生，去年初得悉潘祥離世，由政府安排安葬於沙嶺墳場。他指，潘師傅為人和藹可親，生前與一眾街坊關係良好，又致力推廣港式奶茶文化，因此希望為他舉辦一場告別儀式，讓大家正式送別潘師傅。他與另外3名與師傅相識的街坊，包括劉先生、阿康及梁先生早前發起籌款，最終成功籌集到過半經費，全數用來籌辦潘師傅身後事。

曾先生（右二）、劉先生（右一）、阿康（左二）及梁先生（左一）早前發起籌款，為潘祥舉辦告別儀式。（楊凱力攝）

潘祥遺體今午12時送至柴灣歌連臣角火葬場，數名潘祥的好友前來拜祭。劉小姐在潘祥常光顧的餐廳任職，與他相識數載。她說潘祥為人友善，喜歡跟人分享趣事，還曾教授她冲奶茶的秘訣，「真係當我好似阿妹咁……可惜佢走咗我都唔知道。」她今日特意從沙田過來，希望告訴潘祥「一路好走，多謝你為我們推廣奶茶呢個文化。」

眾人隨後上前拜祭潘祥，隨着一聲「師傅好走」，曾先生等人按下按鈕，潘祥的棺材推入爐膛，告別一眾好友。

星座冰室冰室第一代水吧師傅潘祥。（資料圖片/夏家朗攝）

一代「奶茶王」潘祥曾是尖沙咀香檳大廈星座冰室（現已結業）的第一代水吧師傅，2024年8月，星座冰室因香檳大廈拆卸需要搬舖，在冰室最後一天營業當晚，潘祥專程故地重遊「撐場」，與街坊細數歷史。他當時表示，間中會光顧星座冰室，吃即食麵、奶油包等，又會教導第四代老闆如何沖奶茶。

潘祥當日向《香港01》表示，1967年他只有約12、13歲時，因不想讀書而放下書包，透過朋友介紹加入星座冰室工作，當年月薪只有150元，不過「貪佢有食有住」，工作了整整15年才離開。

曾榮獲「金茶王銀星章」、致力推廣香港奶茶文化的奶茶師傅潘祥去年逝世，至今已逾一年。（資料圖片/夏家朗攝）

潘祥說最初原本負責送外賣，當年有水吧師傅教他沖奶茶，加上當時的水吧師傅年紀老邁，很快就轉交他主理水吧。他亦形容工作15年「容乜易呀、眨下眼就過」，工作過程亦很開心，後來認為已經「學唔到嘢」而轉到其他餐廳工作。

潘祥曾榮獲「金茶王銀星章」，以表彰他對港式奶茶文化推廣的傑出貢獻。2025年5月，香港咖啡紅茶協會的「金茶王」FB專頁發出訃告，宣布潘祥師傅因病離世的消息，並對潘祥生前為推廣港式奶茶文化不遺餘力而致敬。