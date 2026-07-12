油尖旺團體舉辦「消防處應急先鋒」活動　約百人學習防火防災知識

油尖旺團體聯同多個議員辦事處昨天（11日）舉辦消防教育活動，約百人參加。出席者在消防處人員示範和指導下，學習防火防災知識，以及使用自動體外心臟去顫器（AED機），獲得消防處發出的證書。有份舉辦活動的九龍社團聯會油尖旺地區委員會主任、民建聯油尖旺區議員楊子熙希望一年內培訓2000人，成為「消防處社區或樓宇應急先鋒」，將滅火、逃生及救護資訊落地，區議員、關愛隊、學校及物業管理公司等都會響應。



出席者在消防處人員示範和指導下，學習防火防災知識，以及使用自動體外心臟去顫器（AED機），獲得消防處發出的證書。

「消防處社區應急先鋒」培訓計劃由海泓社區服務協會、鍾港武及陸子峯區議員辦事處主辦，九龍社團聯會油尖旺地區委員會合辦，油尖旺社團聯會及立法會鄭泳舜、陳凱欣、何俊賢、陳文宜議員辦事處協辦。

樓宇火警不時發生，消防處推出「消防處社區應急先鋒計劃」，旨在提升市民的防火及應急能力。訓練涵蓋防火知識、緊急事故應變，如火警、交通意外、溺水、山嶺事故等，以及心肺復甦法（CPR）與操作自動心臟除顫器（AED）。

協辦的立法會議員鄭泳舜指防火防災工作有賴社區前線各單位同心協力才能做好。區議員鍾港武指希望藉活動令市民關心防火應急事宜。

「消防處社區應急先鋒」培訓計劃由海泓社區服務協會、鍾港武及陸子峯區議員辦事處主辦，九龍社團聯會油尖旺地區委員會合辦，油尖旺社團聯會及立法會鄭泳舜、陳凱欣、何俊賢、陳文宜議員辦事處協辦。

出席的包括立法會議員鄭泳舜、油尖旺區議員李家軒、油尖旺區防火委員會主席楊詩傑及副主席勞佩儀、李國寶中學校長莫一帆、油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀、天主教明我幼稚園（奧運校）校長黃安媚，以及多區關愛隊隊長。