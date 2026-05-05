政府擬修例加強消防規管　鄧炳強：消防處「兜底」承擔終極責任

保安局今日（5日）向立法會保安事務委員會交代《消防條例》的修訂建議，提出六大修例方向，當中包括打擊「鬼油」、引入「消防裝置責任人」制度，以及將關閉消防設備的規定由行政上的「事後通知」收緊為法定的「事前把關」。保安局局長鄧炳強在會上表明，儘管不同的消防裝置由不同政府部門負責，但消防處是承擔終極責任的「兜底」部門。



鄧炳強又表示，修例對物業管理公司增加的行政負擔極微，警告業界不應以此為由調高管理費，亦不可將違規罰款轉嫁予住戶。



消防處舉辦簡介會向業界代表說明《消防條例》修例。（消防處圖片）

物管法定責任增加 鄧炳強：不應轉嫁罰款

修例建議引入消防裝置責任人制度， 物管公司須每年為舉行火警演習等防患活動。有議員憂慮這會成為加管理費的藉口。鄧炳強回應指，當局已與業界充分溝通，大部分新增要求只是將現有合約條款轉化為法律規範，實際牽涉的額外資源十分有限。

他明確表示，若物管公司因自身未達標而受罰，相關罰款絕不應由業主或住戶承擔。此外，物管公司日常巡查時若發現住戶違規，可先作警告，若對方屢勸不改則可向消防處舉報。

深夜關消防設備須提前三日申請 日間「有人駐守」獲豁免

在消防裝置規管方面，修例建議若承辦商需於深夜長時間關閉主要消防設備，必須提早至少三個工作天向消防處提出申請，待處方巡查並獲批後方可執行。對於有議員質疑為何日間關閉設備無需事先申請，鄧炳強解釋，日間進行維修時通常會有管理員及承辦商人員駐守現場，發生事故的風險相對較低。

大埔宏福苑五級火，特首李家超、保安局局長鄧炳強、消防處處長楊恩健等官員見傳媒。（左朗星攝）

談及執法與人手調配，鄧炳強指目前消防處人手足以應付新工作，未來會採取以情報及風險為本的突擊巡查模式，例如派遣便衣人員到正進行大型維修的屋苑進行抽查，以提升執法效率。

他又指出，雖然樓宇的消防裝置問題可能牽涉不同政府部門，但消防處會作為「兜底」的終極負責部門。市民若發現任何火警隱患均可向處方求助，消防處會主動處理，若涉其他部門亦會作出適當轉介與跟進。