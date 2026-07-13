的士、小巴等隧道費減半如期7.16深夜結束　液化石油氣補貼不延長

因應中東局勢緊張影響油價波動，導致本地運輸業界入油成本高昂，港府月前推出多項補貼協助業界。隨著近月油價趨平穩，繼柴油補貼上個月如期完結後，5月17日開始為的士、小巴、巴士及貨車商用車輛隧道費減免亦將於周四（16日）11時59分結束後不再延長，液化石油氣燃料補貼亦將於7月30日晚上如期完結。



因應油價急升，政府早前補貼公用或商用車輛及船隻和相關工商業柴油費，以及向的士、公共小巴及校巴補貼液化石油氣燃料費，相關措施陸續完結。（資料圖片／梁鵬威攝）

政府經濟顧問：柴油國際成品油價格應在今年餘下時間逐漸回落

政府經濟顧問今日估計，柴油國際成品油價格應在今年餘下時間逐漸回落，而近月數據亦反映，車用石油氣價格大致平穩。由於支援措施屬臨時性和限期性，為免帶來公共財政風險，專責組決定上述兩項有時限支援措施將會如期在兩個月期限屆滿後結束。

7月17日零時零分起 商用車輛使用政府收費隧道恢復繳付正常收費

由7月17日零時零分起，所有商用車輛使用政府收費隧道及青沙管制區須恢復繳付正常收費，繳費方式及時限維持不變。運輸署已督導隧道費服務商調校「易通行」系統，確保運作暢順。駕駛者可透過「易通行」或「香港出行易」流動應用程式及隧道費顯示屏，了解實時隧道費資訊。

7月31日零時零分起停止向客運商用車輛提供液化石油氣燃料補貼後

此外，由7月31日零時零分起，政府停止向本地客運商用車輛提供液化石油氣燃料補貼後，司機需注意，實際液化石油氣價格將以各油公司的零售價為準。專責組會繼續動態評估中東局勢、燃料供應及價格，確保本港能源供應穩定。

最新專用氣站的車用石油氣上限價格。（機電工程署）

公共小巴車主司機協進總會主席張漢華對相關措施感到失望，他表示現時車用石油氣價仍不斷上調，未回落至戰事前價格。若政府補貼措施完結，每更油價成本貴逾70元，將對小巴司機打擊嚴重。張漢華冀望，在本港石油氣價未下調之前，政府可酌情延緩措施，為小巴業紓困。