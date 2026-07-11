油價｜何君堯再促動用法例管制：負責任政府應打破因循守舊思維

中東戰事致油價高企。選委界議員何君堯不滿政府拒絕動用《石油（保存及管制）條例》 管制油價，批評做法官僚，強調既有工具在手，適時評估是否動用，為負責任施政應有之義，要求政府打破管治上因循守舊的思維慣性，為汽油零售利潤設定合理上限。



上月提書面質詢 促用條例管制油價

何君堯上月提出書面質詢，問到政府會否考慮根據《石油（保存及管制）條例》（第264章）第6條規管石油的價格 。環境及生態局局長謝展寰回覆指未打算引用條例。

選委界何君堯。（直播截圖）

何君堯：香港油價全球最貴 官僚心態屬原因之一

何君堯昨（11日）再在社交平台撰文談論油價。他認為，香港油價全球最貴，官僚心態為原因之一，批評政府不作為，各家自掃門前雪。

何君堯又指，條例賦權兼任石油供應處長的機電工程署署長管制石油產品價格，及利潤權力。他質疑，謝展寰在回覆書面質詢時，未有諮詢由機電工程署署長兼任的石油供應處長，與對方取得共識，僅抱著「事不關己，高高掛起」的心態隨口敷衍。

他直言，在今時今日的施政新風下，難道還要容忍這種「各家自掃門前雪」、缺乏跨部門團隊協作精神的官僚作風？

不滿政府未有管制油公司利潤

何君堯表示，受監管的公營或專營事業如電力公司及鐵路等，利潤回報上限一般不超過固定資產淨值 8%，然而油商卻坐享進口成本的兩倍、三倍毛利潤，質疑為何唯獨油公司不受規管。他又提到，過去香港依賴海外油商供應，然而現時車用汽油的進口來源，100%來自中國內地，「被外國油商卡住脖子」的威脅已不存在，而根據《石油（保存及管制）條例》政府有權管制油價。

因應油價急升，政府補貼公用或商用車輛及船隻和相關工商業柴油費，以及向的士、公共小巴及校巴補貼液化石油氣燃料費。（資料圖片／梁鵬威攝）

政府早前撥出18億元補貼柴油，何君堯指，政府的方向值得肯定，但油商利潤空間長期未受合理規範，公帑持續填補缺口，市民所得的紓緩始終有限。他促請，政府在現有法律框架之內，從源頭探討更積極的監管選項，保障油商合理經營之餘，亦確保市民得到公平的油價。

須打破管治上因循守舊的思維慣性

他強調，既然有工具在手，應適時評估是否動用，為負責任施政的應有之義，又指「現時亟待打破的，是管治上因循守舊的思維慣性」 ，「數字擺在眼前，法律授權在手，市民苦不堪言。政府，還在等甚麼？ 」