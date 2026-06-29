油價｜$3柴油補貼今晚23:59完　即睇中石化、蜆殼等5大油公司新價

因應中東局勢緊張影響國際油價，港府4月30日起實施每公升3元的柴油補貼計劃，維期兩個月，政府跨部門監察燃油供應專責組上周五（6月26日）宣布，柴油補貼計劃將會今晚（6月29日）11時59分屆滿後，如期結束。至於商用車輛隧道費減免和液化石油氣燃料補貼兩項有時限措施的相關安排，政府將適時公布。根據消費者委員會油價資訊通網頁，今日5大油公司柴油價在門市折扣後介乎每公升21.57元至32.57元，5大油公司柴油新價即睇。



消費者委員會油價資訊通

政府跨部門監察燃油供應專責組6月26日宣布，柴油補貼計劃將會6月29日11時59分屆滿後，如期結束。（資料圖片／梁鵬威攝）

5大油公司最新柴油價格及優惠（26年6月27日10:08更新）

油公司/零售牌價/折後價門市折扣

埃索/$34.57/$21.57/-$13.0



中國石油/$34.57/$29.97/-$4.6



蜆殼/$34.57/$30.07/-$4.5



中石化/$34.57/$32.57/-$2.0



加德士/$34.57/$32.57/-$2.0



政府跨部門監察燃油供應專責組6月26日宣布，柴油補貼計劃將會6月29日11時59分屆滿後，如期結束。（資料圖片／梁鵬威攝）

跨部門監察燃油供應專責組上周五宣布，為期兩個月的柴油補貼計劃將會在今晚11時59分屆滿後如期結束。專責組指，自中東地區戰事發生以來，政府一直密切留意地緣政治變化，監察燃料供應和價格變動，並成立了由財政司司長領導的專責組，對地緣政治發展、燃料供應及價格進行動態評估，確保香港能源供應穩定，並密切監察油價波動對各行業的影響。

政府經濟顧問按最新的期貨市場數據估計，柴油國際成品油價格應在今年餘下時間逐漸回落，由於支援措施屬臨時性和限期性，為免帶來公共財政風險，專責組決定補貼計劃將會如期在兩個月期限(即今晚11時59分)屆滿後結束。

專責組指，會繼續動態評估中東局勢、燃料供應及價格，確保本港能源供應穩定。至於商用車輛隧道費減免和液化石油氣燃料補貼兩項有時限措施的相關安排，政府將適時公布。