天星小輪申加價3成　2航線成人平日加至$6.5、周六日及紅日$8.5

根據運輸及物流局向立法會提交的文件，天星小輪申請為尖沙咀至中環和灣仔的航線加價，其中「中環—尖沙咀」及「灣仔—尖沙咀」航線成人平日票價上層擬由5元增至6.5元；星期六、日及公眾假期上層票價由6.5元增至8.5元，下層由6.5元增加至7.3元，加幅均達3成。



天星小輪又建議在「灣仔—尖沙咀」航線推出寵物共乘服務，寵物通行證建議定價為25元，攜帶寵物的乘客須乘坐船隻下層。



天星小輪申請為尖沙咀至中環和灣仔的航線加價。（資料圖片）

天星小輪申請「中環—尖沙咀」航線加價詳情。（立法會文件）

天星小輪申請「灣仔—尖沙咀」航線加價詳情。（立法會文件）

天星小輪：預計在未來數年會持續出現虧損

天星小輪表示，受疫情等因素影響，天星小輪在2018年至2023年6年間虧損合共超過1億元，需透過借貸維持專營航線營運。雖然2024年及2025年重新錄得盈利，但由於員工成本、船隻維修保養和碼頭營運開支不斷上升，加上燃料開支，以及債務帶來的利息開支，天星小輪的營辦商預計在未來數年會持續面對沉重的財政壓力而出現虧損。

今年下半年起每年為一艘船隻更換新引擎 每艘船1000萬元

天星小輪表示，其總營運成本由2022年約1.14億元，增加至去年的約1.3億元，增幅達約14.3%。另外，作為重要的船隻維修保養工作，天星小輪計劃在2026年下半年起，循序漸進每年為一艘提供專營渡輪服務的船隻更換新引擎，費用約為每艘船1,000萬元。天星小輪預計營運成本會持續上升，票價須不時調整，以維持財務可行性。

「灣仔—尖沙咀」航線推出寵物共乘數$25

此外，為開拓新客源，天星小輪建議在「灣仔—尖沙咀」航線推出寵物共乘服務，容許乘客在支付船費以外另行購買寵物通行證並符合其他要求，例如須妥善約束有關寵物，包括使用牽引帶或將寵物放於籠／袋內等的情況下，攜帶寵物乘搭航線。天星小輪建議寵物通行證定價為25元。攜帶寵物乘搭「灣仔—尖沙咀」航線的乘客須乘坐船隻下層。