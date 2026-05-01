五一黃金周｜尖沙嘴天星小輪逼爆打蛇餅　往中環一度最耐等一小時

今日（5月1日）是勞動節，亦是內地五一黃金周假期首日，本港各個旅遊景點逼爆。其中尖沙嘴人山人海，部份行人路因人多擠塞，天星小輪碼頭更是逼爆，往中環方向的碼頭外有大批內地旅客排隊，出現長長人龍「打蛇餅」，龍尾排至落船出閘口。



根據旅發局網頁的最新數字顯示，截至下午6時20分，尖沙咀往中環方向的天星小輪輪候時間約30分鐘，下午5時20分，輪候時間更一度顯示長達60分鐘。



尖沙嘴天星小輪碼頭外人流眾多，最多人輪候往中環方向的上層位置，人龍排至小食檔高慶坊、亦即平時落船位置。（林子慰攝）

尖沙嘴天星小輪碼頭外人流眾多，最多人輪候往中環方向的上層位置，人龍排至小食檔高慶坊、亦即平時落船位置。（林子慰攝）

往中環方向的下層位置亦有不少人排隊，龍尾高峰期曾排出到巴士站。（林子慰攝）

截至下午5時20分，旅發局網頁顯示，尖沙嘴去中環方向的天星小輪的輪候時間長達30至60分鐘。

約下午4時，尖沙嘴天星小輪碼頭外人流眾多，最多人輪候往中環方向的上層位置，人龍排至小食檔高慶坊、亦即平時落船位置。往中環方向的下層位置亦有不少人排隊，龍尾高峰期時曾延伸至外面巴士站。

尖沙嘴今日人頭湧湧。（林子慰攝）

往中環方向的下層位置亦有不少人排隊，龍尾高峰期曾排出到巴士站。（林子慰攝）

尖沙嘴天星小輪碼頭外人流眾多，最多人輪候往中環方向的上層位置，人龍排至小食檔高慶坊、亦即平時落船位置。（林子慰攝）

每班小輪承載量不小，當小輪到達時，輪候隊伍會逐漸減少人流。不過，想乘搭天星小輪遊維港的旅客源源不絕，導致人龍一直無減少。

江蘇旅客王先生是次為第二次搭天星小輪，他表示已輪候約10多分鐘，認為等待時間值得，「上次乘坐體驗蠻好的」。下船後會去太平山遊玩。

王先生表示已輪候約10幾分鐘，認為等待時間值得。（林子慰攝）

17歲的黃小姐和黎小姐表示雖然對五一人流有預期，但一開始看到天星小輪的人龍時亦感到驚訝。（林子慰攝）

17歲的黃小姐和黎小姐趁學校假期首次來港遊玩，她們表示雖然對五一人流有預期，但一開始看到天星小輪的人龍時亦感到驚訝，幸好隊伍流動速度快，估計不會排太久時間。