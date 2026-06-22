Anson Lo盧瀚霆生日快閃店收益全捐慈善　7.7再請市民搭天星小輪

為慶祝Anson Lo盧瀚霆7月7日生日的大日子，盧瀚霆國際後援會將舉辦一連串慶祝活動。今年將於6月27日至7月10日在觀塘apm舉行《Anson Lo & Sontos -【Amour ♡ Love】Popup Store》。



盧瀚霆國際後援會將舉辦一連串慶祝活動。（公關提供）

後援會聯同「銀杏館」合作推出「手工蝴蝶酥」

當中更首次增設與2米高的Little Anson合照及互動體驗，盼一眾神徒能感受與過往不一樣的慶祝活動！除與Little Anson合照及互動體驗外，後援會今年亦會與於香港多年來為長者提供就業機會的社企「銀杏館」合作推出「手工蝴蝶酥」，每一盒蝴蝶酥都融入了銀杏館長者烘焙師的愛心，而每一份購買亦直接支持了長者就業計劃，盼共同宣揚愛及創建一個充滿愛的社會。每盒蝴蝶酥當中更藏有2張隨機款式的Anson Lo神徒專屬小卡，極具收藏價值，收集一套12款小卡同時享受每一口充滿愛的蝴蝶酥！

後援會與「銀杏館」合作推出「手工蝴蝶酥」。（公關提供）

Popup Store設多個打卡位

《Anson Lo & Sontos -【Amour ♡ Love】Popup Store》設有多個打卡位，讓神徒可近距離與偶像「自拍」。為配合Popup Store 主題 - 【Amour ♡ Love】，現場還設了不同大小的心形裝置，讓大家被充滿愛的氣氛包圍。當然亦少不了每年由Anson Lo親手撰寫給神徒的家書，今年Anson除了親筆寫下感受以答謝大家多年來的支持外，還留了個非常神秘的訊息給神徒們，神徒們要細心留意Popup Store每個細節和尋找當中的「彩蛋」！

尖東港鐵站中間道人行地下道（紅區）。（公關提供）

盧瀚霆7月7日請大家乘搭天星小輪

除了《Anson Lo & Sontos -【Amour ♡ Love】Popup Store》外，盧瀚霆國際後援會繼續發揮互助互愛及宣揚愛的精神，連續第五年於7月7日Anson Lo盧瀚霆生日當天請全港市民及遊客免費乘搭天星小輪，今年航線為往來尖沙咀碼頭及中環碼頭。屆時「教主碼頭」及天星小輪內、尖東港鐵站、尖沙咀巴士站及大樓外牆遍佈生日廣告外，尖沙咀碼頭對開的巨型LED座地大電視亦全天候播放慶祝Anson Lo盧瀚霆生日片段。

盧瀚霆7月7日請大家乘搭天星小輪。（IG@ansonlht）

Popup Store收入將撥捐本地慈善機構

今年《Anson Lo & Sontos -【Amour ♡ Love】Popup Store》為盧瀚霆國際後援會第五年籌辦的Popup Store，一如以往，Popup Store所發售的紀念品收入扣除成本後，將以「Anson Lo 盧瀚霆」名義撥捐五間本地慈善機構，排名不分先後當中包括：大樹下善待動物庇護站、阿棍屋、連寵拯救隊、香港兒童慈善基金會及香港防癌會。

盧瀚霆7月7日請大家乘搭天星小輪。（IG@ansonlht）

除了捐贈款項外，盧瀚霆國際後援會亦帶領神徒們身體力行，定期為不同慈善機構和毛孩們進行「毛孩食糧及用品捐贈」行動及舉行探訪活動等等，海外地區包括英國、美國、加拿大、澳洲、日本、新加坡及台灣等亦有響應生日慈善活動，舉行不同的義工及捐贈活動，務求將關愛傳送到世界各地有需要的人士和毛孩。