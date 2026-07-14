全民AI普惠計劃助年青人等升實力　孫東：不懂AI的會被懂AI的取代

港府在財政預算案宣布撥款5000萬元推動全民人工智能培訓，合作機構之一的香港科技園公司今（14日）宣布啟動「夏季人才盛會」暨「全民AI」普惠計劃，將開放逾5000個學習名額提供AI大師班、工作坊和講座。創新科技及工業局局長孫東在啟動禮表示AI會是香港未來發展元素，不會用AI的人應裝備自己免被懂用AI的人取代。



香港科技園今（14日）宣布啟動「夏季人才盛會」暨「全民AI」普惠計劃（朱子熙攝）

香港科技園今（14日）宣布啟動「夏季人才盛會」暨「全民AI」普惠計劃。（朱子熙攝）

香港科技園宣布將利用政府「全民AI」撥款啟動「全民AI普惠計劃」，開放5000個名額提供課程外，亦會「協助人才考取業界認可的專業資歷」。另外亦會透過大型招聘會和職位配對活動等協助學生加入AI產業。科技園首席人才總監王秀麗表示名額沒有特定門檻，歡迎不同背景人士參加。

創新科技及工業局局長孫東7月14日在「全民AI」普惠計劃啟動禮致辭。（朱子熙攝）

出席活動的孫東則表示特區政府一直高度重視和會盡力加速AI發展，期望社會各階層能夠享用AI發展的紅利，做到「普惠共榮」。

創新科技及工業局局長孫東（中）。（朱子熙攝）

孫東又表示預計AI必然會對全球的就業市場產生衝擊，他雖然堅信AI是絕不會取代人類，但告誡「不懂AI的人很有可能會被懂AI的人取代」，期望年輕人能開始好好裝備自己。他亦對本地AI公司提供更多優質就業職位感到樂觀，相信未來會有更多本地學生選擇在創科領域發展，期望更多DSE畢業生選擇相關學科進修。