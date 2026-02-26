財政預算案｜政府擬花5000萬元推全民AI教育　孫東：效果好將加碼

新一份財政預算案昨日（25日）公布，當中提到成立「AI+與產業發展策略委員會」及撥款5000萬提升全民對人工智能（AI）的認知。創科局局長孫東今日（26日）表示，政府首次嘗試全民AI教育，若效果好日後將加碼；委員會則會根據香港現有優勢，引進外來企業於香港開展業務。



新加坡近年投放大量資源發展創科及人工智能，被問資源是否較星洲遜色？孫東表示香港特色為「少花錢多辦事」，不會與其他經濟體比較資金，「我們看成果」。



創科局今日（26日）就財政預算案講述有關創科發展的資金詳情，包括200億北都投資、2.2億國家製造業創新中心及5000萬全民AI培訓等。（梁鵬威攝）

就5000萬全民AI培訓計劃，創科局局長孫東表示，AI是技術及時代的新發展，香港過去幾年發展算力基礎，現時的挑戰是市民可否捉緊發展機遇。未來將結合科技園區、公營機構、本港企業和大專院校人才一起組織課程、講座等活動普及AI，冀讓市民認識AI的重要性，並自發學習。他又說，政府初次嘗試全民AI教育，若效果好日後將加碼。

另外，財政預算案提到成立由財政司司長陳茂波主持的「AI+與產業發展策略委員會」。孫東表示，因本港在長者醫療方面的科研工作不錯，委員會初期將聚焦生命健康及具身智能，希望藉優勢吸引外資，在相關領域更進一步。

新加坡近年亦創科發展方面投入大量資金，被問資源配套是否較星洲遜色？孫東表示，香港特色為「少花錢多辦事」，不會與其他經濟體比較花費，「我們看成果」，又指香港發展創科的基底並不好，短期內發展至今已不錯。

至於投入河套園區及新田科技城的100億如何用？孫東表示注資主要彰顯政府發展北都及創科的決心，讓企業有信心進駐該地。孫又指，「萬事開頭難」，初階段必要時需由政府投入資源，其後才改為公私合作。問及實際回報，創科局稱，河套園區成熟後，希望每年可達至少500億的經濟效益。

