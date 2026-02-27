財政預算案｜孫東稱AI永遠不會取代人類　推全民AI培訓助大眾適應

新一份《財政預算案》中提到政府將撥款5000萬提升全民對AI人工智能的認知。創新科技及工業局局長孫東今日（27日）指，AI發展迅速，香港必須早作準備，「誰抓住這個機遇，誰就擁有未來，這是一個非常殘酷的現實」。不過他未有指出提高市民意識可如何提升自己，指「5000萬，你這麼少的錢，不可能大家都有大的提升」，強調希望全社會未雨綢繆，做好準備。



2026年2月25日，政府公布的新一份《財政預算案》中，提到政府將撥款5000萬提升全民對AI人工智能的認知。（AI生成圖片）

重申5000萬AI培訓有機會再「加碼」

就政府撥款5000萬用作全民AI教育，孫東指現時AI發展太快，香港及市民必須早作準備，「誰抓住這個機遇，誰就擁有未來，這是一個非常殘酷的現實」。他又稱，政府一定要考量市民要與時並進，雖然5000萬「銀碼不多，只是開始」，相信日後會「加碼」。

他又指，政府會與一些好的機構合作，推出課程、講座或比賽等，希望市民會有基本提升。孫東強調，全民AI不是要大家都學習AI，是要大家認識AI的發展，如無人駕駛，無人機送餐等應用AI科技的發展，希望市民能認識到社會在變，以及如何主動去適應。

2026年2月26日，創科局就財政預算案講述有關創科發展的資金詳情，包括200億北都投資、2.2億國家製造業創新中心及5000萬全民AI培訓等。（資料圖片/梁鵬威攝）

稱AI用作提高效率 「永遠不會取代人類」

他又指，會協助中小企數碼轉型，5000萬只是初步，「會隨時考慮加碼」。被問到如一個普通市民認識到AI科技發展後，可以如何提升等，孫東指政策主要是提高全民對AI的意識，「5000萬，你這麼少的錢，不可能大家都有大的提升」，但希望全社會可未雨綢繆，做好準備。

對於AI會否取代一些工種或階層，孫東認為最關鍵的，是面對新時代來臨時，傳統行業要創造新應用場景，他舉例指內地有「一人一公司」，由一個人帶數個AI模型，希望日後可共同探討如何發展，他又說目前來看，「AI永遠不會取代人類」，而是用作提高效率。