宏福苑聽證會｜市建局總結：招標妥無法防止圍標　僅為屏障非堡壘

大埔宏福苑大火獨立委員會今起（15日）將一連三日舉行第六輪共三場聽證會，一連三日聽取各方總結陳詞。市建局代表總結稱，市建局只是樓宇維修的促進者，非負責打擊圍標的執法機構，招標妥無法防止串通，只能「減低」圍標的風險，提供一道屏障，卻非堡疊。

市建局稱局方往後會代表業主進行招標及標書建議評核程序，協助把關防止過低或過高標價；加強版招標妥會設立更嚴格的顧問及承建商「預審名單」，獨立顧問及其員工須申報有否利益衝突。政府亦申請3億元撥款予市建局，成立子公司專責提供加強版招標妥服務。



《香港01》宏福苑五級火專頁

宏福苑聽證會7.15重點

2026年7月15日，宏福苑獨立委員會聽證會第六輪第一場，市區重建局代表大律師呂世杰。（黃偉民攝）

大埔宏福苑大火獨立委員會今起（15日）將一連三日舉行第六輪共三場聽證會，一連三日聽取各方總結陳詞。市區重建局代表大律師呂世杰稱，市建局會以務實態取汲取經驗，加強大維修對業主提供的保障。

為樓宇維修促進者 非打擊圍標執法者

市建局就招標妥的背景、作用、改變、局限、改善及未來路向作總結陳詞，市區重建局代表大律師呂世杰稱，市建局推行招標妥時，留意到市場反應正面。市建局採納標準「不合謀條款」及「不合謀投標證明書」，所有透過招標妥進行的招標均載有不合謀條款，而投標者須簽署並提交不合謀投標證明書。該項採納的意義重大，任何知情地參與該合謀的人士，均可能就串謀詐騙負上刑事責任。

市建局標誌。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

呂世杰指有聽到居民和大律師團隊的陳述，市建局矮化自身職能，他指市建局不完全同意，只想向委員會解釋市建局遇到的困難，讓獨委會以客觀事實探討如何強化市建局角色，「我們不能同意，我們只是想解釋市建局遇到的困難。」

呂世杰稱市建局只是樓宇維修的促進者，並非一個負責打擊圍標的執法機構。市建局稱他們的職責是「減低」圍標的風險，使圍標更難發生，而非百分百取締圍標。再者，市建局偵察圍標十分困難，因未申報的利益衝突總隱藏在空殻公司，且證人或因事件涉三合會，常因擔心被報復而不敢舉報。

市建局表示，電子招標平台每年接收約17,000份標書，登記用戶承建商約442家。市建局稱無資源進行全面、逐一核對的系統性調查，但強調有翻查紀錄檢視有否圍標的痕迹。

市建局標誌。（資料圖片 / 張浩維攝）

招標妥無法防止串通行為

局方承認招標妥無法法防止法團委員與承建商，或顧問與承建商之間私下串通。市建局承認無串通的具體資料，職員也未有受訓去識別私下串通行為。

呂世杰總結稱，他說市建局最大困難是無法靠一己之力處理圍標，故未來透過加強版招標妥做到更多，當年推出招標妥的目的，是為大廈復修市場帶來秩序。在過去十年間，它已提升招標程序的競爭性及透明度，「但它不是杜絕圍標或罪犯的完整答案，它是一道有用的屏障，但它不是堡壘。」

市建局承認招標妥無法法防止法團委員與承建商，或顧問與承建商之間私下串通。市建局承認無串通的具體資料，職員也未有受訓去識別私下串通行為。（樓宇復修平台網頁）

提出三項改善措施

市建局提出三項改善措施，首先為防止圍標等違法行為，市建局將設立一份更嚴格的顧問及承建商「預審名單」，使只有該等「預審合資格」的各方，方可在電子招標平台上投標。

第二，市建局留意到不良顧問會以異常低的標價先取得顧問合約，然後在招標及施工期間與承建商進行一些違反業主利益的不法勾當。故此，在加強版招標妥中，局方將代表業主進行招標及標書建議評核程序，以委聘顧問及承建商，預期在市建局作為招標程序把關者的情況下，將難以接納落入合理範圍以外、無論過低或過高的標價。

第三，獨立顧問也可在其他大廈擔任大廈註冊檢驗人員或顧問，加強版招標妥要求每名獨立顧問及其員工，均須申報與該特定大廈之法團沒有任何利益衝突。

政府在2027/28年度財政年度預算中，申請向市建局撥款3億元，當中1億元是用作成立子公司專責提供加強版「招標妥」服務，餘下2億元是為使用加強版「招標妥」服務的業主提供寬減資助。