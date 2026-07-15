宏福苑聽證會・不斷最新｜競委會：圍標有三合會領導　行賄、施暴

大埔宏福苑大火獨立委員會今起（15日）將一連三日舉行第六輪共三場聽證會，一連三日聽取各方總結陳詞。根據程序，獨立委員會及涉事方大律師可交書面或作口述陳詞。較早前收到八個涉事方的書面陳詞，政府、競委會、市建局、9位宏福苑居民包括江祥發，12屆第二任法團管委會、管理公司置邦（ISS）、宏泰消防及中華發展工程公司梁秉基。其中新管委會只交書面陳詞，不會在聽證會作書面陳詞。

政府代表400頁陳辭、獨委會600多頁，但聽證會上不會每頁讀出，會在明日早上9點半上載至網站，會針對大火作總結、提出改善建議，就未來數日的立場、分析及建議，委員會會最終再作考慮，獨委會連同之前聽取的證供，作獨立考慮，獨委會建議在聽證會後向政府詳細交代，包括市民承受能力等，建議將交為方向性。



《香港01》宏福苑五級火專頁

宏福苑聽證會7月15日重點：

・政府400頁總結、獨立委員會600頁總結，明早（16日）上載。

・管理公司置邦（ISS）總結：電工關消防總掣因無消防承辦商在場、斥宏泰消防董事信口雌黃。

・市建局指招標妥僅杜絕圍標屏障、非堡壘。

・競委會總結香港圍標集團有黑社會參與，打擊具挑戰性。



【12:00】

宏福苑大維修註冊消防工程承辦商、中華發展工程有限公司董事梁秉基，此前作供承認，中華發展除了書面提交消防裝置關閉通知書（SDN），沒有到場巡查。

梁秉基代表大律師陳熾龍總結指，就梁秉基作出指控，有「很不公的地方」。他說梁秉基從無說工程不須消防承商的參與，消防承辦商要實際進行工程，或在承商監督下進行。梁秉基亦不是說，如消商簽了SDN，但工程由另一消商做，該消商無責任。

委員會曾在梁秉基作供時，當面問及梁是否橡皮圖章，梁秉基當時同意。不過，陳熾龍稱，委員會要理解前文後理，因在梁秉基作答前，委員會曾着梁不要思考解釋，之後會再探討，惟之後並無再考慮梁的解釋。

陳熾龍指出，梁秉基承認是橡皮圖章時，委員會刻意無理會到其解釋。

這段陳詞被主席陸啟康打斷：「唔好理佢答覆，但事實係（橡皮圖章）呀？」陳熾龍僅稱：「梁秉基同意Objectively係嘅。」

【11:30】

競委會：黑社會圍標 行賄、施暴、擾亂

競委會行政總監（法律事務）李曉亮在總結陳詞稱，香港存在圍標集團，「有時有三合會領導，有時有三合會協助」。黑社會有時行賄，有時針對物管公司，如使用暴力，有案件中自稱黑社會對競爭者施加暴力，另有案例顯示，揀選顧問時，有不法之徒圖擾亂揀選過程。

另有幽靈標的做法，他們一起入標，營造激烈競爭假象。另有圍標集團將所有陋習一併使用。競委會以兩宗新案為例，其中一個是一承辦商「借標」予另一圍標集團，涉及數量「非常之多」；另一宗案件則是在招標初期，有圍標想在招標落手，除了找旗下承辦商合作，同時找坊間其他承辦商合作。

李形容事件滑稽，做法「明目張膽」。委員會主席陸啟康打斷，「作為市民仍能否見到曙光？」 此時旁聽席傳出笑聲。

現有法例不具阻嚇力

競委會建議，就潛在的經濟利益，條例 應清晰列明反競爭行為是「民事舉證標準」，讓圍標集團知悉，參與合謀行為的人士，將面對巨大罰款機會。立法者應考慮條例清晰寫明就反競爭行為的罰款程序、舉證標準應達刑事標準。參考加拿大、澳洲法例，給予足夠訊息，若參與競爭，將面對巨大罰款機會：「參與人士每呃人一蚊都要畀返出嚟」，亦需確保罰款款阻嚇作用

建議反競爭行為刑事化

競委會又建議，立法者考慮將所有標書相關的反競爭行為刑事化，將參與圍標者風險提高，不但面對罰款，亦面臨監禁。此外，對於密謀行為難偵察，他指競委會連同執法部門作調查，如競委會三月提交的調查。

陸啟康問，刑事化後，舉證應達刑事標準，舉證責任是否變相更高？李曉亮指，考慮雙軌制形式，如同一反競爭行為，考慮重大公眾利益，便以刑事處理；但同時應保留彈性，部份情況亦可以民事處理。

小心處理價目表

競委會認為，價目表需小心處理。寫價目表本身不應被競爭者去決定價格，認為不利於消費者。如由第三方去寫，參考市場價，但如果市場存競爭，市場價都不反映真實價錢。因此，競委會指出，價目表不應為唯一準則。要就盡職審查再作記錄。

2026年7月15日，宏福苑獨立委員會聽證會第六輪第一場，市區重建局代表大律師呂世杰。（黃偉民攝）

【10:50】

市建局無法做系統性核查 不代表無作為

市區重建局代表大律師呂世杰稱，委員會律師、以致居民等，有聲音指市建局矮化自身職能，「我們不能同意，我們只是想解釋市建局遇到的困難。」

呂世杰續重申，市建局非執法機構，非百份百取締圍標，說法不是說圍標上，市建局無角色，但市建局非搜證專家，只能令圍標難發生。而且，市建局有難度去偵察圍標，因未申報的利益衝突總隱藏在空殻公司，且證人涉三合會，常因擔心被報復而不敢舉報。

呂世杰續稱，市建局實際動用的資源有限。他舉例稱，電子招標平台每年接收約 1.7份萬標書，登記用戶承建商約有442間，要交叉核對董事屬「浩大工程」。他又稱，資料「可被更改」，市建有限資源能做。他說，市建局無法做系統性的核查，但這不代表局方無所有為。

「招標妥不是杜絕圍標的堡壘」

政府已於2027-28 財政預算中申請向市建局撥款合共3億元，當中1億元是起動資金，讓市建局成立子公司專責提供加強版「招標妥」服務並讓子公司有足夠起始資金推出新服務；另外2億元則為使用加強版「招標妥」服務的業主提供該服務的費用寬減資助。加強版招標妥的內容包括推出更嚴格的顧問公司和承建商「預審名單」、由市建局監督開標及評標流程等 ，巿建局正與政府敲訂服務細節，並會適時公布詳情。

市建局會「儘量」減低圍標風險。市區重建局代表大律師呂世杰稱，有兩方面為市建局是做到的偵測，一是「過低的顧問價格」。在「加強版招標妥」中，市建局會代業主招標，如價錢過低或過高，市建局會發現得到。

另一方面是發現其刑事紀錄。市建局將設更嚴格的預審名單，由於政府及市建局仍討論細節，無法透露更多招標妥的細節。呂世杰稱，見委員會、其他律師就市建局提出不同建議，但要視乎建議之可行性，要再規劃後續工作。

呂世杰總結稱，他說市建局最大困難是無法靠一己之力處理圍標，故未來透過加強版招標妥做到更多，當年推出招標妥的目的，是為大廈復修市場帶來秩序。在過去十年間，它已提升招標程序的競爭性及透明度，「但它不是杜絕圍標或罪犯的完整答案，它是一道有用的屏障，但它不是堡壘。」

2026年7月15日，宏福苑獨立委員會聽證會第六輪第一場，代表管理公司置邦興業（ISS）的大律師何卓衡（右）。（黃偉民攝）

【10:20】

置邦：大維修中無角色 轉介吸煙、後樓梯生口投訴

代表管理公司置邦興業（ISS）的大律師何卓衡總結指，置邦對悲劇感到悲痛，明白聽證會重要性，感激受害者家屬提供旳證據，令涉事方全面了解大火。他指，智邦在大維修中無被委任為顧問角色，每月酬金2萬多元，無就大維修收任何費用，無被法團委任為工程監督。

置邦曾跟進居民的投訴，向顧問公司鴻毅及工程公司宏業反映，前線員工亦阻止工人吸煙，但「無法律權力去執行相關規定」。

至於後樓梯開生口，委員會提到置邦大火前可將生口投訴轉介ICU，但在ICU證人作供得知，ICU有收到過相片，視察後認為無火警風險。

置邦電工錯誤關總掣 因無消防承辦商在場

對於置邦電工羅國瑞錯誤關閉消防總掣，代表律師指羅的不小心固然令人遺憾，但委員會要全面考慮實際情況，認為委員會要考慮，負責維修水缸的中華發展為何不在現場？為何關閉電掣三個月無人發現？

置邦認為，當時電工根據合規人士要求而協助，當時也無理由懷疑宏業不會安排消防裝置承辦商到場，但宏業委任的消防裝置承辦商中華發展「不見影蹤」，令置邦電工在沒有專業指導下關閉電掣，質疑中華發展沒有代表在場，情况更值得關注，相信如有中華代表在場，置邦電工的「意外」不會發生。

置邦批宏泰消防董事信口雌黃、完全不可信

何卓衡指，大火前一周，宏泰消防已發現總掣被關閉，被問及為何不重開總掣，宏泰消防董事鍾傑文作供指「不要教人做嘢」。何卓衡指，鍾傑文心態令人費解。

鍾傑文聲稱11月21日，與置邦員工鄭芷盈有9秒通話，要求鄭提供SDN（消防裝置關閉通知書），但當鄭提供證據證明是Miss Call（未接來電），鍾便說是無來電顯示的6秒通話，何卓衡批評鍾的口供信口雌黃、完全不可信。

2026年7月15日，宏福苑獨立委員會聽證會第六輪第一場，獨立委員會主席陸啟康法官、委員行會員陳健波到場。（黃偉民攝）

【10:05】

政府、委員會總結陳辭1000頁 明早上載

獨立委員會主席陸啟康表示，委員會將會聽取置邦物業管理有限公司、代表梁秉基、市建局、競委會、政府、9名居民及委員會大律師的總結陳詞。

政府代表400頁陳辭、獨委會600多頁，但聽證會上不會每頁讀出，會在明日早上9點半上載至網站，會針對大火作總結、提出改善建議，就未來數日的立場、分析及建議，委員會會最終再作考慮，獨委會連同之前聽取的證供，作獨立考慮，獨委會建議在聽證會後向政府詳細交代，包括市民承受能力等，建議將交為方向性。

綜合獨立委員會3月19日首場聽證會內容，四個被點名部門房屋局獨立審查組（ICU）、勞工處、消防處及屋宇署的缺失。（《香港01》AI製圖）

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼

