宏福苑聽證會・第五輪總結｜不升格法定委員會　專家總結系統失效

大埔宏福苑大火獨立委員會在6月22日至25日，舉行第五輪一共三場聽證會。今輪焦點在於專家報告，政府、委員會專家各自做燃燒實驗。跨部門調查專組去到四川，搭建三層高的宏福苑光井，實測棚網及帆布如何致火勢蔓延，測試期間更大火到，要當地消防員撲熄。委員會專家大致同意政府專家的結論，並總結今次災難是由連串失誤，及系統性失效所導致 。



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不升格法定調查委員會 陸啟康：非政治公關考慮

在專家作供前，委員會主席陸啟康宣布，不會向特首建議將委員會轉為法定獨立調查委員會。他說收到100萬份資料，政府、執法部門，提交了可能對他們不利的文件，有他們及各涉事方、居民、公眾配合，令聽證會已在短時間內取得最大進展。

他說部份人無親身作證或接受盤問，但就算他們出席後都不見得對釐清事實有幫助。即使獨立調查委員會可強制作供，都不能保證他們會合作，他們可以答不記得或答非所問。個人追責不是委員會工作範圍，應交由刑事或民事程序處理。陸啟康說現時是適當時間「收網」，盡早提交報告，以免拖慢問責及改革的進度，令公眾遲遲未能在傷痛中走出來。他又聲稱不是政治及公關考慮。

宏泰閣居民吳女士透露女兒和丈夫命喪火海，痛批政府監管不力，至今仍未「認錯」，「我哋唔係以災亂港，係最安全嘅屋企都無啦啦無咗條命」。（資料圖片／湯致遠攝）

遺屬首度旁聽 斥不升格幫不到災民 非以災亂港

有居民聽到陸啟康的說法，情緒激動。宏泰閣居民吳女士首次到場旁聽，其女兒及丈夫均在大火中罹難。她握着紙巾拭淚受訪，認為聽證會無法律效力，幫不了災民：「我們不是以災亂港，我們是在『最安全的家』也可以無緣無故地失去性命，就是因為他們人為監管不力。」她又指，很多政府部門都說「不理想」：「『不理想』即是有錯，你們出來認錯吧。香港無死刑，你們認錯給死者一個安心，生者一個安心，你們這樣處理，教人如何生活下去？」

宏泰閣居民吳女士。（資料圖片／湯致遠攝）

丈夫女兒命喪火海 至今崩潰接受治療

她對在場的記者說，「你知不知我每日見到你們這麼多條生命，我很羨慕你們有生命，可以生存在這個世上。我的女兒與她爸爸一樣走了，我們不是一朝一夕養大女兒，我的女兒大學剛剛畢業，人生才剛剛開始。我很辛苦養大她，你知不知道？」吳女士透露，半年來接近精神崩潰，每日無故落淚，要每月接受心理治療。

曾任居民證人的梁浩軒則認為，聽證會尚有不少人未出來作供，點名宏業、鴻毅、宏福苑註冊檢驗人員吳躍、大埔區議員黃碧嬌。

政府化驗所法證事務部總化驗師李詠文（右）。（資料圖片／湯致遠攝）

光井平台撿煙頭 消防：如早數分鐘出動可滅火

政府成立的跨部門調查專組估計，煙頭是火源。政府法證事務所總化驗師李詠文，以單位燒毁的情況確認起火源頭，就是宏昌閣104、105室的天井平台，專組在平台上發現兩支煙頭，還有大量紙皮、飲品樽，水泥工具等雜物。李詠文估計起火煙頭點着紙皮，「陰燃」了一段時間。陰燃是無火焰的緩慢燃燒狀態，撥風進去先會見到火，事發時可能有火種而無人察覺，但風一吹瞬間就會變明火，迅速蔓延。

專組副組長兼副消防總長林建軍稱，如果消防可提早數分鐘就出動，早些收到999求助，可在平台仍在悶燒的階段就滅火，不過平台大量的可燃物，亦令火勢「幾何級」蔓延。

宏昌閣平面圖，紅圈為起火光井位置。（香港01製圖）

專組四川做實驗 大火需當地消防救熄

為了解大火如何蔓延，專組邀請四川輕化工大學團隊建造三層樓高，仿似宏昌閣光井的實體模型，進行大型燃燒實驗。實驗的結果顯示，火勢初期極小，幾乎難以察覺。但見到火後不足兩分鐘，火柱已衝上頂，猶如一條火龍，火舌到處飄。最後火勢大到需要當地消防員撲火。

聽證會上展示了宏福苑各座大廈光井出現火種的時間，顯示短短10分鐘內，火警已由第一幢蔓延第二幢。（香港01製圖）

宏福苑12火龍 11條首兩小時形成

在宏福苑大火中，共出現了12條「火龍」，其有11條在火災首兩小時形成，首六條更在短短30分鐘內接連出現，累計波及470個單位。火勢沿大廈垂直方向迅速蔓延31層，高溫令玻璃窗破裂，火舌由天井經冷氣機等開口滲入單位，導致原本未受波及的樓層亦起火，同時火龍效應將較輕的火屑帶至高處，風吹火屑飄遠處。

燃燒中的碎片亦被彈射至周邊，進一步加劇火勢擴散。當日天氣乾燥及大風，當火舌飄到光井，再接觸到合適可燃物便「二次引燃」，就會引發新的火龍。

協助專組寫報告的消防處分區指揮官杜志榮稱，今次火警中第一條火龍非常強勁，起火點懷疑源自煙頭。另外11條火龍則可能由火屑引起。委員會另外獨立委任的消防工程專家、理大講座教授Asif Sohail USMANI就說，在全球煙囪效應火災案例中，宏福苑大火的嚴重性屬「史無前例」，火勢最高蔓延速度為每秒鐘10米，比英國格倫菲爾大廈大火，每秒鐘8米更快。

政府專家首披露帆布、踢腳板等建材屬易燃物

經過三個多月的聽證會，政府專家報告，首次揭示帆布、踢腳板等建築材料，都屬於易燃品。政府化驗所測試，用火點着帆布再移走火源，帆布自行燃燒，燒足25秒「直到渣都無為止」。其他建築物料如中空板，「踢腳板」同屬易燃物料，會產生燃燒滴落物，加劇火勢蔓延。

《香港01》問過勞工處，處方稱帆布需具備適當的阻燃特性，並符合認可標準的要求才可採用。但「踢腳板」就無相應標準，正修訂物料要求。

四川實驗模擬了工地情況，將非阻燃或阻燃棚網，連同帆布等物料分開疊燒，找出哪一組樣本最易燃。實驗發現非阻燃帆布及棚網同時燒，能量會釋出超過一萬兆焦耳，能量比阻燃物料高27倍，會令小型火苗火勢變大。專組消防工程專家、城大講座教授袁國傑稱，非阻燃物料是其中一個因素令火勢急劇增，去到一發不可收拾的地步。他又特別指出，非阻燃棚網出現較多「二次」引燃情況，如果用阻燃棚網和帆布，可避免火勢發展。

物料起火速度 物料 起火速度 無證書棚網（四層） 44秒 無證書棚網（兩層） 50秒 阻燃棚網 （四層） 76秒 阻燃棚網 （兩層） 86秒 非阻燃棚網（四層） 43秒 非阻燃棚網（兩層） 52秒 踢腳板（toe board） 42秒 發泡膠（polystyrene board） 31秒 紙箱 11秒

備註：

容易燃點物料 少於40秒

中度 40秒至75秒

最難燃點 多於75秒



宏福苑宏昌閣。圖為宏昌閣居民4月24日續分批上樓執拾。（資料圖片／夏家朗攝）

九成死者於宏昌閣及宏泰閣發現

宏福苑大火造成168人死亡。專組組長、消防處助理處長于文陽表示超過九成遺體，都在宏昌閣及宏泰閣發現。宏昌閣大部份死者在單位內被發現，但宏泰閣有一半死者，在公眾地方被發現 。專組歸納五個因素，先是火勢因煙囪效應及非阻燃棚網，令蔓延速度快。警鐘無響、發泡膠封窗，令居民聽不到警報。看不見窗外情況，失去了逃生的機會。

就算居民有意識逃生，樓梯都因為開了生口而充滿濃煙。大量竹枝被點燃後跌落，阻礙逃生口，落地面要快過雜物掉下來前走到才算安全。

宏福苑死者被發現位置 位置 宏昌閣 宏泰閣 單位 57 41 樓梯 5 28 走廊 19 10 天台 2 空地 1 死亡人數 81 82

大埔宏福苑火災後，《香港01》拍攝到宏新閣後樓梯外牆位置，遺有疑似燒毀的「木板窗」。（資料圖片／翁鈺輝攝）

生口用木板數分鐘燒毀 後樓梯可達1061度

四川實驗見到，如果生口只用木板或鋁塑板覆蓋，在數分鐘內就會燒毀。用木板封窗，後樓梯溫度高達1061度；而用鋁塑板封窗，溫度都可高達600多度；但是如果用耐火玻璃封窗，後樓梯的溫度就只有56度。政府專家認為有必要規定後樓梯裝設耐火玻璃。

委員會專家USMANI說，宏昌閣居民逃生時間「基本上是零」，今次災難是系統性失效，由「一連串失誤」所導致。他批評大廈做臨時工程，制度上卻不被視為大廈的一部份，令物料不受規管，但是多層大廈明明同時及長時間，被可燃物料覆蓋逾一年，「令人懷疑臨時到底有幾臨時？」

他又說容許無阻燃性能的可燃物，在光井凹槽堵積，導致光井一起火，火勢噴發有如「火山」。專家最終提出11項即時改善建議，包括禁止相鄰大廈，即相近少於60米的大廈，同時被可燃物覆蓋；禁止於光井使用可燃物，大維修個案要逐個審批、檢視強制驗樓制度等。而陸啟康則稱，委員會提出建議時，無法太理想化，但會制定方向「向前走」，因為仍有很多人，要住要維修的高風險樓宇中。

下輪聽證會七月中旬舉行

下一輪聽證會，將於7月15日至17日舉行，委員會將聽取各涉事方最終陳詞，之後委員會就會集中寫調查報告，不再公開聽證會

較早前宏福苑亦迎來收購業權的首條「死線」。無起火的宏志閣在6月30日的「死線」之前，已有超過75%業主交意向書，同意賣業權，因此已正式納入，政府的長遠居住安排方案。所有想出售業權的業主，要在8月31日或之前交回意向書。

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