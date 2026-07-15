宏福苑聽證會｜競委會總結：圍標涉三合會行賄施暴威嚇　倡刑事化

大埔宏福苑大火獨立委員會今起（15日）將一連三日舉行第六輪共三場聽證會，一連三日聽取各方總結陳辭。競委會行政總監（法律事務）李曉亮稱，已確認香港長期存在有系統化的圍標集團，有「幽靈標」及「借標」等情況，營造激烈競爭的假象，當中更牽涉三合會作出暴力威嚇。

李曉亮指有圍標集團曾公然招攬承建商，卻被回覆已加入另一圍標集團，反映情況嚴重及普遍。競委會直言圍標只屬民事性質，罰則未具阻嚇力，建議圍標及合謀定價等行為刑事化，並設立具阻嚇力的監禁年期。



《香港01》宏福苑五級火專頁

宏福苑聽證會7.15重點

競爭事務委員會。（資料圖片）

行賄、暴力威脅 擾亂揀選過程

競委會確認香港長期存在有系統化的圍標集團，更相信部份承建商及獨立顧問有與三合會合作，影響維修招標合約。競委會行政總監（法律事務）李曉亮總結陳辭稱，有案例指圍標集團除行賄行為外，甚至會對競爭者使用暴力或作出暴力威脅，擾亂揀選過程。

幽靈標、借標 承辦商同被數圍標集團招攬

競委會行政總監（法律事務）李曉亮稱，圍標集團高度分工，有指定中標者，甚至有「幽靈標」的出現，即多個牽涉圍標的承辦商一起入標，營造激烈競爭的假象。李指有圍標集團更會「借標」予其他承辦商，令他們儲人數，入更多掩護式標書，數量非常多。

李曉亮更表示，有圍標集團公然招攬旗下及集團以外承辦商，但被招攬的公司答覆卻是已被另一圍標集團登記，李形容事件滑稽 。

2026年4月29日，宏福苑居民上樓收拾。（資料圖片/ 湯致遠攝）

建議反競爭行為刑事化

李曉亮稱現行的《競爭條例》雖有規管違反競爭的協議及合謀協議，但圍標只屬民事性質，現有法例未具足夠阻嚇力，難將犯人繩之於法。

競委會建議，立法者應將所有標書相關的反競爭行為刑事化，將參與反競爭行為人士風險提高，不但面對罰款，亦面臨監禁。競委會建議立法者應考慮條例清晰寫明就反競爭行為的罰款程序，舉證標準應達刑事標準。若有份參與圍標，都要面對巨大罰款機會，確保罰款金額可達阻嚇作用。

2026年7月15日，宏福苑獨立委員會聽證會第六輪第一場，獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃（中）到場。（黃偉民攝）

建議「雙軌制」處理圍標

委員會主席、法官陸啟康詢問若圍標刑事化後，舉證責任會否變相更高，更難入罪。李曉亮稱，執法者可考慮以「雙軌制」形式處理，如違反競爭行為，牽涉重大公眾利益，便以刑事處理，若未牽涉重大利益時，則可保留彈性，部份情況亦可以民事處理。

競委會認為價目表不相稱的問題，同樣需小心處理。競委會稱價目表應由第三方參考市場價去寫，不應由競爭者決定價格。價目表不應作為定斷是否圍標的唯一準則，要做盡職審查再作幾步。