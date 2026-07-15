宏福苑聽證會｜消防承辦商：有警鐘響仍難逃生　陸啟康斥難接受

最後一輪宏福苑大火聽證會於周三（15日）展開，宏福苑兩間消防承辦商作結案陳辭。大維修消防承辦商「中華發展」梁秉基一方稱，獨立委員會曾指捏他捏造陳辭，但在聽證會上無詳細提及，對他不公，又在其作供時刻意無理會他認同自己是「橡皮圖章」的解釋，但被委員會主席陸啟康打斷，反問「但事實係呀？」梁秉基一方亦同意。

「中華發展」一方稱，即使警鐘正常運作，也要思考宏福苑的情況是否有足夠時間逃離，陸啟康即打斷指「你唔好話畀我聽消防鐘冇用」，認為說法可減低錯誤、責任，「我覺得幾難接受」。

負責年檢的消防承辦商「宏泰消防」只提交書面陳辭，指「宏泰消防」並非入紙申請關閉消防裝置的大維修承辦商，在現行的法律框架下，並無責任及適當渠道通知消防處裝置被關，亦無責任與「中華工程」協調，不能說「宏泰消防」導致或促成火災。



《香港01》宏福苑五級火專頁

宏福苑聽證會7.15重點

中華發展工程有限公司董事梁秉基。（資料圖片／黃學潤攝）

宏福苑大維修消防工程承辦商「中華發展工程有限公司」董事梁秉基，其代表大律師關有禮原打算以英文發言，但獨立委員會主席陸啟康指，場地未必有即時傳譯向旁聽人士提供翻譯，希望他以廣東話陳辭，關有禮回應指「非當困難」。代表委員會的資深大律師杜淦堃建議調整發言次序，給予梁秉基一方一小時準備，最後由另一大律師陳熾龍以廣東話陳辭。

「中華發展」董事作供曾認「橡皮圖章」

梁秉基承認，中華發展除了書面提交消防裝置關閉通知書（SDN），沒有到場巡查。代表大律師陳熾龍總結指，對委員會就梁秉基作出的指控有四個觀察，當中有「很不公的地方」。

陳熾龍稱，梁秉基從無說過工程不須消防承辦商參與，消防承辦商要實際進行工程，或在承商監督下進行。他又稱，梁秉基並非表示，消防承辦商簽署及遞交「消防裝置關閉通知書」（SDN，俗稱掛牌紙）後，工程由另一承辦商負責，申請的承辦商就無責任。

2026年7月15日，宏福苑獨立委員會聽證會第六輪第一場，獨立委員會主席陸啟康法官、委員行會員陳健波到場。（黃偉民攝）

陳辭稱委員會無視解釋 陸啟康反問：事實係呀？

委員會曾在梁秉基作供時，當面問及梁是否橡皮圖章，梁秉基當時同意。陳熾龍稱，梁秉基作答前，委員會曾着梁在不要思考解釋的基礎下回答該問題，指之後會再探討，但之後其無探討，認為是刻意無理會到其解釋，委員會應要理解前文後理。

不過，主席陸啟康打斷問：「唔好理佢答覆，但事實係（橡皮圖章）呀？」陳熾龍僅稱：「梁秉基同意Objectively係嘅。」

被指捏造陳辭但無提問背景 稱對梁秉基不公

梁秉基曾提交兩份書面陳辭，委員會曾稱梁秉基在兩份陳辭中有「根本性改變」，認為梁「捏造」陳辭。陳熾龍稱，兩份證人陳述書「問緊不同問題」，陳要回答不同問題，惟聽證會上無提及，恐對梁秉基構成不公，「是非常嚴重的指控」。

2026年7月15日，宏福苑獨立委員會聽證會第六輪第一場，獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃（中）到場。（黃偉民攝）

宏業何建業稱不知道消防栓被關 中華發展：難令人信服

承建商「宏業」董事何建業的證人供詞提到，宏業從無收過「中華發展」通知消防栓和系統需要關閉。陳熾龍稱，梁秉基有三項回應，一是中華發展給宏業的報價單，僅指明中華發展會申請SDN，報價單無寫維修或保養；二是同一份報價單有160個滅火筒，證明宏業知悉消防栓系統無法啟用，需要有應對措施；三是「中華發展」一直與宏業透過WhatsApp保持聯繫，「中華發展」將SDN發送給宏業，若宏業說不知道消防栓被關，難令人信服。

梁秉基誤信宏業為註冊消防工程承辦商

陳熾龍稱，梁秉基真誠信宏業是消防承辦商。他稱何建業一直稱宏業是消防工程承辦商；而梁曾查閱消防工程承辦商名冊，見到「宏業」曾出現在列表上。陳熾龍稱，雖然事後發現涉事宏業並非列表上的宏業，但他是真誠相信宏業是消防承辦商。

警鐘正常都難逃離？ 陸啟康：我覺得幾難接受

「中華發展」一方稱，專家報告指出居民只有短時間可逃難，又有發泡膠遮窗，影響判斷，即使即使火警鐘運作正常，也要思考宏福苑的情況是否有足夠時間逃離。陸啟康打斷回應：「你唔好話畀我聽消防鐘冇用。如警鐘早啲響，多個人走都好，我覺得呢個說法，如果你覺得用呢個（說法）減低錯誤、責任，抱歉我覺得幾難接受。」

2026年4月8日，宏福苑大火獨立委員會舉行第九場聽證會，宏福苑消防維修工程承辦商「宏泰消防」董事鍾傑文出席作供。（資料圖片／黃寶瑩攝）

年檢消防承辦商「宏泰消防」：已遵職責

負責年檢的消防承辦商「宏泰消防」只提交了書面陳辭，無律師在聽證會上讀出內容。書面陳辭總結指，「宏泰消防」對火災表示深切哀痛，強調其已遵守職責，不能說「宏泰消防」導致或促成火災。

書面陳辭強調，「宏泰消防」並非負責大維修工程的消防承辦商，公司在2025年年檢後再獲委任，糾正屋苑的消防裝置失效。

火前一周發現警報系統被關 稱無責任及渠道通知消防處

「宏泰消防」於2025年11月19日，即大火前約一周，發現屋苑火警警報系統被關閉，書面陳辭指，在現行監管框架下，公司發現火警警報系統被關閉，無責任及適當渠道通知消防處。

代表屋苑申請SDN的是大維修消防承辦商「中華工程」，「宏泰消防」指，事發時並不知道大維修消防承辦商的身份，大火前亦無獲宏福苑管理公司「置邦」（ISS）通知有申請SDN。「宏泰消防」一方指，公司不知道「中華工程」入紙申請SDN的內容，亦無責任協調。

消防處助理處長（牌照及審批）姜世明。（資料圖片/黃寶瑩攝）

消防處助理處長 (牌照及審批) 姜世明作供曾指，消防處早已發出通函，通知承辦商如遇到系統失效等情況，便應立即通報消防處，認為兩個承辦商均有責任履行通報要求。

「宏泰消防」一方不同意姜世明指「宏泰消防」亦應申請SDN的說法，指楊恩健作供時，已確認當時制度下承辦商之間無協調機制， 維修時發現消防系統有問題向消防處通報，是承辦商的獨立責任。「宏泰消防」認為，消防處官員對關閉通知要求的理解也存在分歧，「宏泰消防」及其他註冊承辦商不應因與姜世明的不同理解而受到指責。

書面陳辭指出，認為消防處過去完全依賴遞交SDN的註冊消防承辦商通報有多少個火警警報系統受影響，認為處方於2026年5月就《消防條例》及其相關附屬法例提出了修訂建議， 就是為了糾正監管漏洞。

「宏泰消防」電工李俊賢供稱，發現宏福苑火警報系統被關閉後，已立即通知管理公司 ISS，才得知八座大廈因大維修需暫停消防系統，並已向消防處掛牌。涉事的ISS職員在聽證會上稱不記得當日有對話，但「宏泰消防」內部WhatsApp有相關討論紀錄。「宏泰消防」一方質疑，ISS職員的記憶不可靠，「宏泰消防」在發現後已採取其認為適當的行動，即通知管理公司。