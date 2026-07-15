書展2026｜11歲小作家受遊戲啟發　撰3萬字英文小說冀續創作之路

第36屆書展今日（15日）開幕，一連7日在灣仔會展中心舉行。一名11歲小作家司徒晞怡推出其首本英文小說作品，全書長約3萬字。故事受線上遊戲「Roblox」啟發，講述幾個角色的冒險歷程。司徒晞怡表示，平日喜愛閱讀英文書和玩遊戲，故決定將她最喜愛的「Roblox」與文字結合，創造屬於自己的故事。她指，希望長大後能夠成為作家，會繼續嘗試創作。



11歲女童司徒晞怡將打機和閱讀英文書兩大興趣結合，並嘗試以線上遊戲「Roblox」作為題材，撰寫一個英文冒險故事。(呂婉盈攝)

11歲女童司徒晞怡將線上遊戲「Roblox」作為題材，撰寫一個英文冒險故事出版成書。(呂婉盈攝)

小學生愛Roblox受啟發 寫3萬字英文冒險小說

就讀於荃灣柴灣角天主教小學的司徒晞怡今年11歲，她平日喜愛閱讀、打機，最愛玩線上遊戲「Roblox」。考呈分試之前，司徒晞怡想到將其兩大興趣結合，並嘗試以「Roblox」作為題材撰寫一個英文冒險故事。她表示，其同班同學亦有創作中文小說，「覺得佢好勁」，她亦因而受到啟發，決定放手一試。最終花了兩個月時間，司徒晞怡成功創作長約3萬字的英文小說，著作名為「The Adventure in Roblox」。故事以司徒晞怡本人為主角之一，講述她與幾位朋友意外地進入「Roblox」世界，途中所發生的冒險經歷。

創作難免缺靈感 小作家：諗到乜就寫

司徒晞怡形容，創作過程中難免會遇到挑戰，尤其偶爾會缺乏靈感。她指，會時常容許自己重返「Roblox」世界，或者閱讀其他冒險故事，例如福爾摩斯系列小說，從中獲得啟發，並且「續啲寫」，不會逼迫自己一次過完成故事。她的寫作宗旨是「諗到乜就寫」，亦寄語其他同齡人或師弟妹，偶爾有靈感就將文字寫下，能夠慢慢提升對寫作的興趣。

遊戲世界的冒險故事當中，有講述幾位主角一同對戰惡棍的經歷，司徒晞怡希望能從中帶出友誼的可貴，並透過自身的寫作經歷，啟發更多讀者創作。

謙虛聽意見望改善 擬再出新書計劃「寫住先」

雖然已成為小說作家，但司徒晞怡並沒有自滿。她向全班同學免費派發自己的作品，有同學讀畢後認為故事「有啲重複」，故她稱「有啲咩唔好嘅地方，會喺下一本書裡面改善」。司徒晞怡現在已完成第三本作品，會繼續創作多兩本，計劃「寫住先」，未知何時會推出。她亦指，希望長大後能夠成為一名作家，會堅持訓練寫作，「睇吓自己構思到啲咩出嚟」。

儘管創作這本小說期間，司徒晞怡同時需要備考呈分試，不過她稱自己能夠應付。呈分試的確令她感到有壓力，但她表示寫作可以令自己放鬆，「寫書時我大腦可以進入Roblox嘅夢幻世界，令我冇咁大壓力」。

11歲女童司徒晞怡將打機和閱讀英文書兩大興趣結合，並嘗試以「Roblox」作為題材撰寫一個英文冒險故事。(呂婉盈攝)

父母予精神支持做頭號讀者：由佢發揮才能

司徒晞怡的父母從事文職，兩人均指，女兒自幼稚園起已能自行閱讀英文書，她本身亦對於寫作深感興趣，故沒有刻意栽培，學校老師雖然有提供建議，但所有構思和寫作都是由司徒晞怡獨力完成。數年前疫情期間，由於在家裏上網課較為沉悶，司徒晞怡會自己創作故事，「偶爾寫下幾句」，自此開始對寫作愈來愈感興趣。

創作過程當中，父母會擔任她的「頭號讀者」，並在精神上給予支持。司徒母親認為，現今學生壓力大，「讀書都好辛苦」，所以一向不會過於管制女兒的生活模式，「鍾意打機就畀佢打」，並任由她發揮才能。