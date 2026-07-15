書展2026｜中四生聯袂入場買補充練習　教科書展商加入AI元素吸客

第36屆書展今日（15日）正式開鑼，一連7日於灣仔會議展覽中心舉行。部分參展書商認為，今年首日人流與往年相若，有信心銷售額可再提升。



不少人帶手拉車入場「掃貨」，有三名中學生聯袂入場購買補充練習，希望提升成績。有售賣教科書的參展商稱，受學生人數和科技影響，實體教學材料不及以往受歡迎，故加AI入人工智能元素，以及推出電子版材料，為買家提供更多選擇，不過認為現時科技對於實體材料的銷量沒有太大衝擊。



市民入場購衛斯理作品 稱人流減「鬆動咗」

林小姐同樣是書展常客，每年都會到訪，今年她主要想購買衛斯理的小說。她認為是次書展人流明顯減少，感覺「鬆動咗」，較容易行走，未來幾天會再到訪，如有優惠或會再購物，首日預計花費500至1,000元。

林小姐為書展常客，打算購買衛斯理小說。（呂婉盈攝）

書展常客指今年較少特價書出售

書展常客馮小姐熱愛歷史書籍，每年都會到訪，她指今年較少特價書出售，稱似乎「有啲反巿道」，人流也比往年明顯減少。雖然預計首日會花費數百元購物，但認為今年書展整體而言可觀性較低，加上「又唔係為咗嚟睇明星」，故未來幾日未必會再次到訪。

馮小姐說，入場「主要想睇下有無啲平時書局睇唔到嘅書」，又或者領取免費雜誌。她關注榆林書店及樂文書店遭貿發局取消資格一事，以及樓上獨立書店結業。

馮小姐準備手拉車入場，她認為有獨立書店遭DQ會收窄自由度。（呂婉盈攝）

中四生自發買補充練習 望提升學業成績

三位正就讀中四的學生入場購買補充練習。蔡同學甫進場已花費約200元購入兩本練習，同行的朱同學和袁同學亦打算購買英文及數學練習。他們均表示，學校提供的習作充足，不過想再提升成績，所以自發購買額外補充習作操練。

（左至右）朱同學、蔡同學和袁同學正就讀中四，自發購買補充練習。（何頴賢攝）

參展商融入科技至教科書 望響應數字藍圖教育

教育圖書館有限公司負責人林小姐表示，今日早上人流不俗，有不少人入場，情況與往年相若。她表示，現時學習模式轉變，加上政府推行數字藍圖教育方針，故有配合人工智能及推出電子材料，可以與實體書配合使用。

林小姐認為，市面上依然以紙本教科書為主，目前科技對於實體書的銷情衝擊並不大，指「學生人數比較有影響」。她續指，現今閱讀習慣轉變，作為教科書出版社更應同步提供各類型書籍，給予買家更多選擇。

柏雅出版社年內結業，今年最後一次參展。（呂婉盈攝）

逾30年歷史柏雅年內結業 推清貨優惠200元買9本

售賣兒童讀物及補充練習的柏雅出版社早前宣布年內結業，曾表示因為出生率低導致銷售額減少，故決定關閉零售店。該店今屆為最後一年參展，推出不少清貨優惠，包括200元買9本、設「超筍專區」低價售賣書籍、文具特區買十送一等。

柏雅出版社年內結業，今年最後一次參展。（夏家朗攝）

有參展商推出人工智能教學材料。（呂婉盈攝）

教科書銷量減 參展商：教育為綱要 仍有人願買

同樣售賣教科書的書店「Notesity」負責人潘小姐表示，近年銷情的確不如以往，不過「教育依然是綱要」，故仍有不少人願意花費購買實體教科書，認為影響不大，而且透過推出優惠及新產品、在網絡上宣傳等，相信可以提升銷售額。

而中華書局已參展36年，負責人文小姐表示，不少顧客有目標而來，有關本土文化及歷史的書籍較受歡迎。她又指，希望接下來數日天氣轉好，相信生意會有所增長。