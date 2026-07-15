求心及求肺｜半歲男嬰及13歲女童危殆　醫管局緊急呼籲捐贈心肺

醫管局今日（15日）表示，一名患先天性心臟病及肺高壓的13歲女童，現時情況危殆，急需進行心臟及肺移植，合適捐贈者血型須為O型，身高需介乎130至150厘米；此外，一名6個月大、患擴張性心肌病變引致心臟衰竭的男童，同樣急需進行心臟移植，合適捐贈者條件的血型不限，體重需介乎6.5至23公斤。



13歲女童晴晴急需進行心臟及肺移植。

13歲女童晴晴急需進行心臟及肺移植。

13歲女童晴晴患有先天性心臟病及肺高壓，歷年曾接受多次心臟手術。她現時在兒童深切治療部留醫，依賴體外膜氧合器支援生命。她情況危殆，急需進行心臟及肺移植，否則隨時會出現心律不正、腦出血、中風、感染、多重器官衰竭等而有生命危險。

醫管局表示，心臟及肺移植是晴晴唯一續命方案。她目前為同體型病人中，心肺移植輪候名單的首位。合適捐贈者血型須為 O 型，身高需介乎 130 至 150 厘米。

另一名6個月大男童睿鋒，確診擴張性心肌病變引致心臟衰竭，情況危殆，現於香港兒童醫院兒童深切治療部留醫。睿鋒正使用呼吸機及強心藥物，並已安裝左心室輔助器以支援心臟循環功能。

急需換心的男嬰睿鋒（Rufus）病情發展經過。（醫管局資料）

急需換心的男嬰睿鋒（Rufus）資料。（醫管局資料）

心臟移植是睿鋒目前唯一續命方案，須盡快進行，否則隨時出現腦中風、出血等症狀而有生命危險。他目前為同體型病人中，心臟移植輪候名單的首位。合適捐贈者條件的血型不限，體重需介乎6.5至23公斤。