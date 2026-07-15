求心及求肺｜半歲男嬰及13歲女童危殆　醫管局緊急呼籲捐贈心肺

撰文：賴卓盈
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醫管局今日（15日）表示，一名患先天性心臟病及肺高壓的13歲女童，現時情況危殆，急需進行心臟及肺移植，合適捐贈者血型須為O型，身高需介乎130至150厘米；此外，一名6個月大、患擴張性心肌病變引致心臟衰竭的男童，同樣急需進行心臟移植，合適捐贈者條件的血型不限，體重需介乎6.5至23公斤。

13歲女童晴晴急需進行心臟及肺移植。
13歲女童晴晴急需進行心臟及肺移植。

13歲女童晴晴患有先天性心臟病及肺高壓，歷年曾接受多次心臟手術。她現時在兒童深切治療部留醫，依賴體外膜氧合器支援生命。她情況危殆，急需進行心臟及肺移植，否則隨時會出現心律不正、腦出血、中風、感染、多重器官衰竭等而有生命危險。

醫管局表示，心臟及肺移植是晴晴唯一續命方案。她目前為同體型病人中，心肺移植輪候名單的首位。合適捐贈者血型須為 O 型，身高需介乎 130 至 150 厘米。

另一名6個月大男童睿鋒，確診擴張性心肌病變引致心臟衰竭，情況危殆，現於香港兒童醫院兒童深切治療部留醫。睿鋒正使用呼吸機及強心藥物，並已安裝左心室輔助器以支援心臟循環功能。

急需換心的男嬰睿鋒（Rufus）病情發展經過。（醫管局資料）
急需換心的男嬰睿鋒（Rufus）資料。（醫管局資料）

心臟移植是睿鋒目前唯一續命方案，須盡快進行，否則隨時出現腦中風、出血等症狀而有生命危險。他目前為同體型病人中，心臟移植輪候名單的首位。合適捐贈者條件的血型不限，體重需介乎6.5至23公斤。

醫管局器官捐贈聯絡主任歐陽詠恩就兩名急需器官移植的小朋友個案作出呼籲。（醫管局）
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