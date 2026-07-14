6個月大男嬰睿鋒急需心臟移植　合適捐贈者體重須介乎6.5至23公斤

醫管局今晚（14日）表示，一名6個月大男嬰睿鋒（Rufus）確診擴張性心肌病變，急需進行心臟移植。他現時在香港兒童醫院兒童深切治療部留醫，情況危殆。



醫管局響應病人家長的緊急呼籲，希望市民踴躍支持器官捐贈，積極考慮捐出離世親人的心臟，遺愛人間，延續大愛。合適捐贈者條件包括，體重須介乎6.5至23公斤，血型不限。



急需心臟移植的6個月大男嬰睿鋒留醫香港兒童醫院兒童深切治療部，情況危殆。（資料圖片）

睿鋒曾出現心跳過慢及低血壓 安裝左心室輔助器

6個月大男嬰睿鋒重約7.8公斤，他出生4個月開始出現食慾不振、生長緩慢等徵狀，至6月11日因氣喘等問題到私家醫生求診，經檢查發現有嚴重心臟問題，即日轉送香港兒童醫院兒童深切治療部。

他入院後，一直使用呼吸機及強心藥物，曾出現心跳過慢及低血壓，需施行心肺復蘇，至今年6月底安裝左心室輔助器。

確診擴張性心肌病變 心臟移植是唯一方案

睿鋒確診擴張性心肌病變，目前心臟衰竭，須依賴左心室輔助器支援心臟循環功能，並正使用呼吸機及強心藥物。

醫管局指，心臟移植是目前唯一能延續生命的方案，須盡快進行，否則隨時會出現腦中風、出血、感染、血栓等併發症而有生命危險。他已納入本地心臟移植輪候名單，是同體型病人的首位。

圖為醫管局大樓。（資料圖片）

將向內地尋求幫助

醫管局指，鑑於病人的情況十分危急，除了積極在本地為病人尋找合適的心臟外，局方亦將盡快通過程序，向內地尋求幫助。當內地覓得願意捐贈器官的病人離世後，而在當地沒有合適的病人接受作移植，可協調將器官跨境捐贈到香港作配對移植，為危急病人帶來重生希望。

醫管局強調，當尋獲合適的心臟時，醫管局將嚴格按照的器官移植法規，從速向監管機構作出申請，確保所有程序符合有關標準及法規要求，並會盡快安排移植手術，為病人帶來重生的希望。

13歲晴晴仍危殆 留醫兒童醫院

至於早前家長曾作公開呼籲的13歲女生晴晴，其情況仍然危殆，繼續在香港兒童醫院留醫，正等候心肺捐贈進行移植。

醫管局指，對於器官衰竭的危急病人，器官移植往往是他們延續生命的唯一希望。當離世病人及家屬施予無私大愛，捐出遺體器官以救助性命垂危的病人，不僅給予危急病人重生的希望，更讓病人家屬在艱難中得以解困。醫管局呼籲市民，發揮大愛與關懷精神，讓愛承傳，為正在奮力求生的病人送上祝福和重生的希望。