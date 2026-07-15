Spice Hunter紅辣椒碎及Barnes牛至樣本被驗含致癌物　食安籲停食

食物環境衞生署食物安全中心今日（15日）公布，一款Spice Hunter牌的預先包裝的紅辣椒碎，及一款Barnes牌的預先包裝牛至樣本，被檢出含致癌物除害劑環氧乙烷。中心呼籲市民停止食用受影響產品。業界如持有受影響產品，亦應立即停止使用或出售。



食環署食安中心公布，一款Spice Hunter牌的預先包裝的紅辣椒碎，及一款Barnes牌的預先包裝牛至樣本，被檢出含除害劑環氧乙烷。(資料圖片/陳葦慈攝)

涉事的紅辣椒碎詳情：

產品名稱：Crushed Red Pepper

品牌：Spice Hunter

來源地：美國

淨重：36克

此日期前最佳：二○二七年十一月十五日

經銷商: V-Care Asia Ltd.

熱線: 2365 9985



一款36克、Spice Hunter牌的預先包裝的紅辣椒碎被檢出含除害劑環氧乙烷。（網上圖片）

涉事的牛至詳情：

產品名稱：Organic Oregano

品牌：Barnes

來源地：印度

淨重：24克

此日期前最佳：二○二七年六月十五日

經銷商： Co Op Buy Ltd.

熱線：9015 9022



HKTVmall網站顯示涉事的牛至已經下架。

中心發言人表示，中心透過恆常食物監測計劃，分別從兩間網上商店抽取上述兩個樣本進行檢測，結果顯示有關樣本含除害劑環氧乙烷。中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響產品停售及下架。有關經銷商已按中心指示對受影響產品進行回收，市民可於辦公時間致電相關熱線，查詢有關產品的回收事宜。

發言人續說，根據國際癌症研究機構，環氧乙烷具基因毒性並被歸類為第一組致癌物。根據《食物內除害劑殘餘規例》（第132CM章），任何人不得售賣含有危害或損害健康的除害劑殘餘食物供人食用。違例者最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。