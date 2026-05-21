「樓上」乾百合鎘含量超標　涉事批次11.30到期　食安中心飭停售

食物安全中心表示，「樓上」一款預先包裝乾百合樣本，被驗出重金屬鎘含量超標。經考慮乾製食物的因素後，樣本的鎘含量為百萬分之0.53，超出法例上限百萬分之0.05近十倍。受影響批次於今年11月30日到期，食物安全中心已指令商戶停售該批次產品，並會繼續跟進有關不合格結果。風險評估顯示，按樣本檢出的鎘含量，在一般食用情況下，影響健康的風險不大。



食物安全中心表示，青衣一間零售店的「樓上」預先包裝乾百合樣本，被驗出重金屬鎘含量超標。（青衣城網站圖片）

食物安全中心在網頁公布一宗違規樣本及跟進樣本的檢測結果及食物事故，指「樓上」一款預先包裝乾百合樣本鎘雜質含量超出法例標準。受影響產品資料如下：

產品名稱：百合

品牌：樓上

淨重量：303克

來源地：中國

此日期前最佳：2026年11月30日

金屬雜質名稱：鎘

驗出的含量：經考慮乾製食物的因素後，樣本的鎘含量為百萬分之0.53

法例標準：百萬分之0.05

抽取樣本地點: 青衣一零售店



食物安全中心已指令商戶停售受影響批次產品，並會繼續跟進有關不合格結果。風險評估顯示，按樣本檢出的鎘含量，在一般食用情況下，影響健康的風險不大。

據食安中心網站，鎘是天然存在於地殼表面的金屬元素，亦可透過人類的活動釋出。鎘在工業上的用途很多，在受污染的環境中生長的植物、動物、魚類和介貝類水產動物會攝取到鎘。

急性鎘中毒可能會損害腸胃道，影響肝臟、心臟和腎臟功能。不過，從食物攝取鎘而引致急性中毒的情況不大可能發生。慢性鎘中毒會影響腎臟，破壞腎小管功能，引致出現蛋白尿、糖尿、氨基酸尿等病症。