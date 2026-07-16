宏福苑聽證會｜政府總結六因素　責任全在承辦商　部門分工非卸責

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會，7月16日舉行第六輪第二場。代表政府的資深大律師孫靖乾總結6個大火促成因素，指政府並不是首要責任一方，並稱房屋局獨立審查組（ICU）跟屋宇署做法並無不妥，批評獨立委員會雙重標準，既批評「盲從屋宇署做法」，另一邊廂又批評無跟屋宇署做法。

孫靖乾指ICU在2024年10月到場作棚網快速測試時吹熄仍過關，澄清有關欺詐行為會成功，是有關機構令他們能這樣做，批評政府是有欠公允。孫稱消防安全監管分不同部門規管，分工是有彈性，並非政府推卸責任。



《香港01》宏福苑五級火專頁

宏福苑聽證會7.16重點

政府總結六個促成大火因素 工人吸煙 ・總承建商宏業有首要責任，無制止 ・政府已多次提醒宏業 非阻燃棚網 ・宏業用假證書，顧問鴻毅、吳躍漠視監管責任 ・棚網測試吹熄仍過關，認為ICU令欺詐行為成功不公允 發泡膠封窗 ・宏業明易燃仍用 ・宏業向ICU訛稱非易燃 其他不阻燃物料 ・宏業有責任避免物料堆積 ・勞工處有檢控紀錄，反映已採取執法行動 後樓梯生口 ・破壞走火梯的走火功能 ・顧問鴻毅、吳躍無履行法定責任 警鐘失效 ・消防承辦商無向消防處申報火警警報系統停用 ・消防處「無法得知」，故「無法」加強跟進或行動

首要責任並非政府

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會，7月16日舉行第六輪第二場。代表政府的資深大律師孫靖乾稱根據專家報告，政府總結六個大火促成因素：包括工人吸煙、無阻燃性能認證的棚網、發泡膠、其他非阻燃建築物料、後樓梯生口及警鐘失效。政府指出首要責任並非政府一方。

就工人吸煙的問題，總承建商宏業有首要責任，無制止工人吸煙，政府已多次提醒宏業處理。

就使用非阻燃棚網一事，是宏業使用假證書，顧問鴻毅及檢驗人員吳躍漠視監管責任。

陸官問踢腳板、帆布守則 孫認未寫得十分清晰

宏業明知易燃仍使用發泡膠封窗，並向ICU訛稱非易燃。陸啟康詢問發泡膠不具燃燒性能，有否任何標準，孫靖乾稱相信當時無標準，而且市面上有不具備燃燒性能發泡膠。孫指出，最新的作業備考，是不容使用任何發泡膠。惟當時如用阻燃發泡膠，又三層三層地痴，一定無大火咁嚴重。

宏業無清理其他不阻燃物料，包括踢腳板、綁住竹支的尼龍繩及帆布。勞工處已採取執法行動。陸啟康續問踢腳板及地上的帆布是否要遵守作業守則符合阻燃效能，孫靖乾稱踢腳板及地上的帆布都應該需要遵守作業守則，但承認未有寫得十分清晰。

消防承辦商無向消防處申報火警鐘系統停用，消防處無法得知及跟進。

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會，7月16日舉行第六輪第二場，政府代表、資深大律師孫靖乾。（黃寶瑩攝）

委員會批ICU是雙標 政府僅屬第二層角色

孫靖乾稱房屋局獨立審查組（ICU）與屋宇署有恒常溝通機制，每個小組有聯絡會議，屋宇署會向ICU供調三名人員，他們擔任橋樑角色，解釋條例，確保雙方理解一致。

孫靖乾表示，委員會一邊批評ICU盲目跟屋宇署做法，盤問說法是「依書直說」，但同時在另一段批評ICU未跟屋宇署做法，某程度上是雙重標準。

孫靖乾稱每個相關範疇，責任均落在承建商身上，政府的角色只是促進和監督 ，是「第二層」角色，是制度設計的根本邏輯，包括承建商及顧問有法定首要責任確保工程合規。

就消防風險管理，監管架構分為被動式和主動式消防安全措施。被動式包括防煙門設計，主要由屋宇署和ICU規管 ；主動式消防安全措施即警報系統、消防栓和喉轆，主由消防處規管。孫靖乾稱消防安全監管分部門，不同部門有專業責任，令分工有彈性、非僵化，例如消防法定權力不限於主動式消防裝置，消防責任就消防風險提供意見，承辦商有專業責任維修保養設備，按機制通報。

孫靖乾稱政府並非推卸責任，但在宏福苑而言，消防承辦商及物管無履行責任，令其裝置處於失效但未被發現。

2024年10月房屋局獨立審查組ICU，巡查宏福苑時，用打火機測試棚網是否阻燃的影片截圖。（居民提供）

棚網測試未燒完吹熄 屬機構欺詐批政府不公允

在第一輪聽證會上，播放了2024年10月ICU巡查時，用打火機測試棚網是否阻燃的影片，被點燃15秒後着火，焚燒10秒仍未熄，最後有人吹熄。委員會代表杜淦堃指這明顯與阻燃證書不符，但ICU最終報告指，抽樣檢查無證據現時不符阻燃要求。

政府代表、資深大律師孫靖乾今日總結時澄清，若指有關欺詐行為會成功是有關機構令他們能這樣做，政府認為是有欠公允。不過，孫靖乾無提到該棚網測試，是ICU 目擊有人吹熄棚網上的火，再批准其過關。

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會，7月16日舉行第六輪第二場，政府律師團隊。左一為資深大律師孫靖乾。（黃學潤攝）

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