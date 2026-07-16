宏福苑聽證會｜居民代表總結：悲痛無法想像　部份證人只推卸責任

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會，7月16日舉行第六輪第二場。9名宏福苑居民結案稱，火災因環環失誤及意外發生，包括宏業懶理工人吸煙投訴、鴻毅檢驗人員及消防承辦商作「橡皮圖章」、獨立審查組（ICU）巡查前通風報信及市建局拒絕處理居民的投訴等。

名宏福苑居民稱很多居民強忍悲痛作供，有很多居民每日都會來旁聽，對他們是難以想象的悲痛，批評部份證人只想推卸責任，對尋找事件真相無幫助，希望委員會提供建議，令各持份者深刻反省責任。



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宏福苑聽證會7.16第二十九場重點

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會，7月16日舉行第六輪第二場。九位宏福苑居民居民今日由律師代表陳詞，其中一名居民葉家駒（右）也有到場。（黃寶瑩攝）

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會，7月16日舉行第六輪第三場。代表九名宏福苑居民、即八名死者家屬的大律師譚俊傑結案稱，居民認為火災因環環失誤或意外產生。

九名居民分別是李國鴻、羅曉琪、羅曉健、葉家駒、葉信霆、葉信賢、蘇曉峯、鍾小碧及江祥發。

辜負居民對鴻毅的專業信任

首先，譚俊傑稱維修承建商宏業無認真處理工人吸煙、發泡膠封窗投訴，並使用非阻燃棚網；顧問鴻毅的註冊檢驗人員吳躍從未到場視察，只作「橡皮圖章」，並刻意隱瞞宏業過往的訴訟紀錄，譚俊傑直言「辜負居民對鴻毅的專業信任」；消防裝置承辦商中華發展無審視是否需持續提交85次「關閉消防裝置通知書」（SDN）；宏泰消防對火警警報系統無運作過於消極；管理公司置邦無確認授權票真偽，「打個交叉都當佢簽咗名」，無作任何抽查。

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會，7月16日舉行第六輪第二場，宏福苑居民代表大律師譚俊傑稱居民有無法想像的悲痛，部份證人只推卸責任。（黃寶瑩攝）

政府各部門亦有責任

譚俊傑稱有涉事方誤導政府，但政府各部門亦有責任，譚稱房屋局獨立審查組（ICU）存重大缺失，原有的註冊檢驗人員沈鉅忠早於2022年7月已離世，獨立審查組在2024年9月處理投訴時才發現。

另外，ICU從未曾與鴻毅的時任董事及工程註冊檢驗人員吳躍有任何直接聯絡，只是透過鴻毅的一般電郵地址作聯絡，ICU亦無核實吳躍有否收到相關電郵，反映在工程監管方面存明顯疏忽。ICU在大維修過程期間曾到場巡查10次，當中有8次均事先作出預約通知，在2025年10月28日巡查棚網前一日已通知鴻毅，更直接告知棚網抽查方式。居民江祥發曾於中環華懋大火後表達關注棚網，部門有處理，但ICU並不重視火災風險。

大埔宏福苑前法團成員江祥發。（資料圖片 / 任葆穎攝）

市建局無履行協助法團減低圍標風險

陳詞中亦提到勞工處重覆提交舊棚網阻燃證書，處理吸煙投訴亦要「人贓並獲」才採取行動，屬不能接受。譚俊傑在聽證會上提及，消防對SDN（消防裝置關閉通知書）的監察不足，對後樓梯生口及發泡膠投訴無作出跟進，加壓泵房巡查等亦有不足，存在嚴重缺失。

譚指市建局無履行協助法團減低圍標風險的角色，尤其在鴻毅以極低價格投標，局方應告訴法團，其平均價或比市價低，此舉亦不會影響法團選擇。市建局有能力查核投標者的定罪紀錄，局方明顯做得不足。

九位宏福苑居民的書面結案陳辭提出11項建議，包括建議在合約列明顧問公司與註冊檢驗人員的關係、業主大會中授權票的核實流程提供標凖指引、強化市建局在「招標妥」及工程合約上的監管角色、檢視政府部門處理投訴、預約巡查、轉介的安排及分工等措施。

居民批推卸責任無助尋找真相

譚俊傑代表九位居民稱，大火在去年11月發生，很多居民強忍悲痛作供，很多居民每日都會來，每日聽回火災如何發生，他們親歷其境，屬無法想象的悲痛。他們批評部份證人只是想推卸責任，明白為何居民會忍不住怒火。他們認為推卸責任無助尋找真相，相信委員會尋回真相，希望委員會提供建議，令各持份者深刻反省責任。

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